La ex mujer de Luis Ventura destrozó a Jorge Rial luego de su renuncia a TV Nostra

Los coletazos por la inesperada renuncia de Jorge Rial y la finalización de “TV Nostra” siguen apareciendo por todos lados y recientemente habló Estela Maris Muñoz, más conocida como Estelita, ex mujer de Luis Ventura.

Como panelista del ciclo “El run run del espectáculo” (Crónica TV), Muñoz no dudó en cargar sobre Jorge Rial y realizar algunos comentarios sin filtro.

“No sé si él puede llegar a cambiar a esta altura de su vida. Él es él, no cambia... Me da pena por toda la gente que se quedó sin trabajo pero Jorge recibió lo que merecía y lo digo porque saben todo lo que pasó”, comenzó diciendo la mujer.

Hace siete años y luego de algunas diferencias, su ex marido Luis Ventura fue echado de “Intrusos” (América) por Jorge Rial luego de conocerse el embarazo de Fabiana Liuzzi y el pedido de aborto del periodista.

“Como dice un viejo dicho del campo: ‘Me sentaré en el umbral de mi puerta y veré pasar el cadáver de mi enemigo’”, dijo la mujer en el programa conducido por Fernando Piaggio.

“En el peor momento de Luis lo echó del trabajo y él era su sombra. (Jorge) hizo importante un programa que estuvo muchos años al aire y midió muy bien porque detrás de él había alguien que le traía las mejores informaciones de ese momento”, recordó la mujer sobre el trabajo de Ventura.

“Ojo que hablo por mí y no quiero meterlo a Luis en el medio porque él es muy reservado y tiene otra manera de ser. Yo vi cosas que no me gustaron porque en el momento del despido. Yo estaba con Luis internado en un sanatorio de Quilmes para un chequeo cuando alguien lo llamó por teléfono y le dijo ‘Luis poné América y escuchá lo que está diciendo tu amigo’. En ese momento Jorge lo sacaba del programa”, recordó Estelita.

Muñoz dijo que Rial separó a Ventura del exitoso programa por haberle sugerido a Liuzzi abortar. “Jorge lo sacó del programa por una palabra que dijo Luis, que quizá se equivocó o se puso nervioso; vaya a saber por qué lo dijo... Pero con el tiempo, Jorge se puso el pañuelito verde y dijo ‘Vamos por el aborto’”, dijo visiblemente molesta.

Para finalizar la mujer dijo: “No creo absolutamente nada lo que diga Jorge Rial y no le fue bien porque la gente le bajó la persiana. Así de sencillo. La realidad demostró que ya no sigue siendo quién era”.