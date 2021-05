Susana Giménez le pifió al chat privado y dejó al descubierto su burla sobre Jorge Rial

Sin querer, Susana Giménez hizo pública su fuerte opinión sobre Jorge Rial, quien el viernes pasado renunció y anunció el final de “TV Nostra”, el ciclo periodístico de América TV.

La conductora celebró como un “acto de justicia” lo que le pasó a Rial, quien en un largo discurso al borde de las lágrimas reconoció que le habían dado una “Ferrari” y que la “chocó”. El problema es que Susana quería comentarlo en privado a una tal Marcela, pero le pifió al chat y quedó a la luz pública.

A través de su cuenta de Twitter, Susana Giménez escribió una respuesta a la cuenta Real Time Rating (@RealTimeRating) y dijo: “La vi, la vi, que chocó la Ferrari. Todo llega, beso enorme, Marce querida”, expresó Su, dando a entender que lo que le sucedió a Jorge es una especie de karma.

El tuit de Susana publicado por error - Viral

A los pocos minutos de cometido el error, Susana borró el tuit. No obstante, usuarios tomaron una captura y viralizaron el mensaje.

Rial: renuncia a TV Nostra y final de una era

Horas antes, Rial había anunciado sorpresivamente el final de su programa, en medio de bajo rating y cambios en la dirección de las temáticas.

En autocrítica, el exconductor de “Intrusos” manifestó: “Creí saberlo todo y la verdad no lo sé todo. Es un error personal mío. Los números no eran los que esperábamos. Siento que tendré que revisar qué hice hasta ahora. Pido disculpas por haberlos decepcionado. Me tomaré un tiempo para ver errores. Me pusieron una Ferrari y la choqué”.

El reemplazo temporal de “TV Nostra” será “Los mammones”, con Jey Mammon, que saldrá más temprano. Todavía el canal no definió qué pasará más adelante.