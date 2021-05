Jorge Rial renunció a TV Nostra y dio los motivos de la drástica decisión de ponerle fin al programa

Tanto se habló del rating de TV Nostra, el programa de Jorge Rial que se emite por América, que este viernes el conductor anunció el fin del formato al que apostó todo luego de renunciar a Intrusos. Fue al final de la emisión de este viernes que hizo su descargo y se culpó del fracaso del producto.

Jorge Rial se sinceró y a corazón abierto dio los motivos por lo que renunció al programa, el que dejará de salir al aire a partir de la próxima semana. Además, adelantó que se tomará un tiempo para reflexionar sobre lo ocurrido y no cerró las posibilidades de volver en un futuro a la televisión.

“Es una decisión absolutamente personal que tomé, solita mi alma, hace 48 horas. Tomé la decisión de terminar TV Nostra con todo el dolor del mundo”, dijo Rial y así comenzó su despedida, al menos por un tiempo, de las cámaras.

“A veces uno, de este lado de la pantalla, se sobrevalora. A veces uno piensa que sabe lo que el otro quiere y la verdad es que no es éste el caso. Saben que cuando decidí dejar Intrusos, yo dejé ese espacio de comodidad y arranqué este espacio que es TV Nostra. Fue una apuesta personal. Bueno, no lo logramos. No lo logré, en realidad”, reflexionó el conductor haciendo mea culpa.

Jorge Rial renunció a TV Nostra. Captura del vivo.

Y siguió: “Creí saberlo todo y la verdad no lo sé todo. Cuando sos parte de la industria hay espacios y hay lugares. Hay que saber reconocer errores. Es un error personal mío. Los números no eran los que esperábamos, pero estaban dentro de lo normal. Voy a tener que revisar qué hice hasta ahora. Pido disculpas por haberlos decepcionado”.

“Me tomaré un tiempo para ver errores. Me pusieron una Ferrari y la choqué. Mis compañeros se enteraron hoy a las seis de la tarde”, expresó con los ojos llenos de lágrimas.

Rial comentó que se tomará un tiempo para su nieto y su familia. Y si bien no negó una posible vuelta a la televisión, tampoco descartó finalmente retirarse de la pantalla chica.