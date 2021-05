Jorge Rial en la caída: la traición de Luis Ventura y la denuncia de Viviana Canosa

Jorge Rial se encuentra actualmente en un conflictivo momento laboral. Su programa, TV Nostra, terminó antes de poder despegar realmente (a poco más de un mes de estrenar), muchas estrellas del medio comienzan a darle la espalda al tiempo que salen trapitos al sol de su trato en el pasado. Entre ellos, han sonado con fuerza las declaraciones de Estelita Maris Muñoz, la ex de Luis Ventura.

En 2014, el periodista fue despedido de Intrusos, al tiempo que salía en todos los canales la noticia de su romance clandestino con Fabiana Liuzzi, madre de su hijo Antonio. No conforme con los hechos públicos, Estela ha tomado el momento de su renuncia para contar un hecho terrible de cómo terminó la relación laboral de los periodistas “en el peor momento de Luis”. Incluso declaró que para ella, el final de TV Nostra era “merecido”.

“Yo te hablo por mí y no quiero meterlo a Luis porque él es muy reservado. En el momento en que pasó el despido, yo estaba con Luis internado en un sanatorio de Quilmes para hacerse un chequeo, y alguien lo llamó por teléfono y le dijo a Luis ‘Poné América y escuchá lo que está diciendo tu amigo’”, recordó cuando hablaba con El Run Run del espectáculo.

Incluso contó de la actitud “panqueque” de Rial, explicando que había echado a su ex pareja por usar la palabra “abortar”, pero “con el tiempo, Jorge se puso el pañuelito verde y dijo ‘Vamos por el aborto’”.

La denuncia de Viviana Canosa

A las críticas que van aumentando en las redes, se le sumó un problema más complicado. Luego de los dichos en TV Nostra de un supuesto encuentro romántico con El Dipy, Viviana Canosa explotó contra el conductor y anunció que tomará acciones legales.

Rial dijo que se habían encontrado en la casa de la locutora de forma íntima, pero Canosa no toleró el rumor al enterarse que habían incluido a su hija, de 8 años de edad. “Lo último que escuché, que es un escándalo para mí, que me avisaron, que un comunicador, obviamente esto es una operación, dijo que un señor me visitaba en mi casa vestido de delivery de farmacia diciendo que traía, ojo con esto, un medicamento para mi hija”, explicó indignada.

“No es una boludez. Me puedo bancar que me inventen un romance, pero no se metan con mi hija ni mi dignidad de mujer. Me van a respetar. Y si no me van a respetar, van a hacerlo porque voy a mandar una carta documento a la Justicia”, anunció aclarando que esta vez tomaría cartas sobre el asunto.