Jorge Rial aportó datos y se sumó a los que especulan sobre la supuesta relación entre El Dipy y Viviana Canosa

Este jueves comenzó a correr el rumor de una nueva relación en el mundo del espectáculo y el periodismo. Viviana Canosa y El Dipy ya están en boca de muchos que afirman que entre ellos existe una relación amorosa que nació en los medios y luego de las entrevistas recientes.

La primera en dar una pista fue la ex mujer del cantante, Mariana Diarco quien dijo que El Dipy estaba teniendo “algo con una cincuentona conductora de un programa de la tarde”. Ante esta afirmación, desde el programa “TV Nostra” (América) Jorge Rial y su equipo tomó la información y la desarrolló fiel a su estilo.

Como era de esperar, el conductor sumó algunos datos importantes sobre la nueva pareja: “Vos sabés que tengo el cuentito de un cantante que fue visto en un lujoso complejo de departamentos, camuflado como repartidor de delivery: gorrita, barbijo, lentes y paquete en mano. Dijo que iba a llevar algo para una conductora de canal de cable”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Los de seguridad llamaron a la conductora del programa de la tarde, que trabaja en cable, para decirle que no podía subir, que tenía que bajar y recibir ella el delivery. Ahí dijo que en realidad era un amigo que le iba a llevar un remedio para la hija. Los de seguridad le pidieron documento al caballero y como no los tenía, se dio una gresca”, detalló Rial y agregó: “Al final, lo dejaron pasar y estuvo cerca de 1:45 minutos aproximadamente, y se fue”.

Luego el conductor y su equipo también comentaron que el comentario de Mariana Diarco surgió como respuesta al cantante que, de una manera poco sutil, cuestionó la cercanía de la mujer a Gastón Pauls: “No soy de romper las bolas con esto Mariana, pero, ¿en serio? con ese adicto en recuperación (ponele) ¿cerca de mi hijo?...No me gusta que mi hijo este cerca de una ‘montaña rusa’. Lo que hagas vos, lo sabes, no tengo ningún problema y jamás lo voy a tener, pero con mi hijo no”, dijo El Dipy sobre la relación de su ex mujer y el actor.

Ante este comentario la rubia respondió: “Te contesto y sigo trabajando. Así dormís tranquilo. Nuestro hijo mejor no podría estar. Soy una buena mamá, no te confundas”, dijo y agregó: “Preocupate porque nadie se entere que con la cincuentona del programa de la tarde vienen de antes de lo que la gente piensa. No querés que cuente desde cuándo, estoy segura. Beso”, fue la advertencia de Diarco en las redes.

Finalmente y a fin de dejar en claro la situación, El Dipy salió a negar el vínculo con Canosa y compartió una frase de Ángel De Brito quien manifestó: “Yo no creo ni por asomo que Viviana Canosa le de al Dipy. Hace siglos que no la veo, pero ni con un palo lo toca”.

“Por finnnnn!! Por fin alguien coherente por el amor de dios.. Te amo @AngeldebritoOk Y para los que quieran saber: estoy más solo que Alberto en el día del amigo. dejen de flashear!! Fin”, cerró el cantante en su cuenta de Twitter.