Una bailarina de La Academia denunció al Tucu López de “violencia psicológica” y Jimena Barón se desentendió

El Tucu López, la última pareja de Jimena Barón, fue acusado por una ex pareja de “violencia psicológica”, luego de haber compartido también como compañeros de trabajo. Melody Luz es una bailarina que acaba de salir de La Academia, la nueva versión de Showmatch, en donde participaba como partenaire del Cucho Parisi. Recientemente se ha referido a esa corta etapa de su vida en la que tuvo una relación amorosa con el actor y bailarín y no la pasó nada bien.

Se conocieron cuando ambos trabajaban en SEX, la obra de José María Muscari, en sus inicios en 2019. “Fue hace mucho tiempo. Estuve en SEX desde el principio, el 2019. Surgió que estuvimos muy poco tiempo. Pero ese poco tiempo que estuvimos la pasé mal”. Pero luego de aclararlo, la bailarina hizo corte de raíz con el escándalo: “¿Saben qué no quiero? Que se hable de mí por él. Yo soy más que esa breve relación. La pasé mal porque hubo mucha violencia psicológica”, explicó en La Previa de La Academia.

“Es grave. Pero bueno, me estoy sincerando. Hubo manipulación y celos”, explicó. Cuando fue consultada sobre si sus propios compañeros se daban cuenta, ella dijo: “Todo estaba muy a la vista y cuando una, no voy a decir enamorada, pero estaba enganchada, hay cosas que te cuesta ver o que dejás pasar”.

Como último comentario, contó que hasta pensó en comunicarse con Jimena Barón cuando se enteró que estaban juntos: “Cuando me enteré de que él estaba con Jimena me daban ganas de decirle a ella: ‘Amor, salí de ahí’...”.

Luego de las palabras de la bailarina, la jurado del programa de LaFlia fue consultada respecto a los dichos, pero la cantante fue tajante con su respuesta: “No voy a hablar de eso. No tengo nada para decir. Es un tema de Melody, quiero ser respetuosa con ella, también con su versión. Pero no tengo nada para decir”. No se ha vuelto a referir al tema.

La defensa del Tucu López

Por su parte, el Tucu ha salido con sus propias declaraciones, explicando sorprendido que no es como lo cuenta Melody, porque “no nos peleábamos mucho”. “Es una acusación muy seria que considero no es para tratarla en un estudio de televisión. Por eso se lo dejé a mi abogado para que lo maneje él como corresponde”, fue lo único que dijo.

El letrado que se hará cargo ha dicho: “El Tucu me llamó muy sorprendido por las declaraciones de Melody e hizo referencia a que luego de una muy corta relación siguieron teniendo un trato cordial. Se vio muy sorprendido con su actitud, ya que es una imputación delicada, si bien no hizo una referencia puntual en las declaraciones que recién vi el fin de semana”, explicó César Carozza.

“Creo que llevar el tema a la Justicia sin dar oportunidad a que Melody ratifique o rectifique sus dichos, no es la intensión del Tucu”, dijo el letrado sobre la forma en que han decidido accionar.