Tildaron de transfóbica a Mar Tarres por cómo se refirió a su profesora de canto: “Es Sergio y es Miranda...”

Mar Tarres volvió a Showmatch La Academia y su paso por el programa una vez más dio qué hablar. La humorista imitó a Thalía y recibió las felicitaciones de todos los miembros del jurado. Sin embargo, en redes la criticaron y la tildaron de transfóbica por cómo se refirió a su profesora de canto.

La felicidad de Mar Tarres, por ser el mejor puntaje hasta el momento, se vio opacada por un nuevo comentario desafortunado. La influencer le agradeció a su profesora de canto por ayudarla con los temas que grabó para el show, pero por cómo la presentó ofendió al colectivo LGBTIQ+.

“Vino mi profe de canto, el que me enseñó a cantar esto. Mi profe que es una genia, la amo. Gracias Miranda, de verdad”, dijo Mar. Pero luego la embarró al hablar de la vida íntima de su maestra: “En realidad él es Sergio y es Miranda. A él le gusta ser dos personas”.

Pero la profesora negó lo que Mar dijo y Marcelo Tinelli buscó aclarar la situación: ¿Cómo te decimos Sergio o Miranda?. “Miranda es mi nombre”, indicó la profesora de la influencer.

Miranda, la profesora de Mar Tarres. Gentileza.

Sin embargo, Mar insistió: “No, es que a él le gusta ser dos personas. Él es Sergio y es Miranda. Ella siempre me dice ‘a mí no me molesta, me decís Sergio o Miranda y a mí me gusta igual. Después me hace un lío a mí’”.

“Miranda es mi apellido, entonces uso Miranda de nombre y López, que es el apellido de mi mamá, de apellido”, aclaró la cantante. Luego de esa incómoda situación, Mar le pidió a Tinelli que la deje cantar e interpretó una canción de Camilo Sesto.

Una vez finalizado el programa, la actriz volvió a ser el blanco de críticas por haber tratado como hombre a su profesora, quien en ese momento se definía como mujer. En las redes trataron a Mar de “transfóbica” y la tildaron “discriminadora de minorías”, ya que anteriormente se había referido a los judíos como “personas que tienen plata”.

Su profesora la defendió

Mar habló a través de sus historias de Instagram y negó haber discriminado a su profesora y expresó: “Quiero aclarar una cosa. Mi profe de canto es, creo que se dice binario. Él a veces está como Sergio y a veces como Miranda. Él es dos personas y no soy transfóbica por lo que estoy contando”.

Y agregó: “El problema lo tiene la gente que me va a empezar a romper las pel... diciendo que soy transfóbica. No lo soy”.

Por su parte, Miranda habló a través de su Instagram e hizo un video para agradecerle a Mar que le haya pedido a Marcelo Tinelli que la escuche cantar y explicó: “Lo que hoy Mar dijo sobre mí cuando me presentó es lo que es. Mar no es transfóbica, homofóbica, ni xenófoba”.

“Es una persona hermosa que cuando al conocés la empezás a querer. Lo que explicó hoy en vivo es lo que es en cuanto a mí. Soy un artista que hoy puedo ser Sergio, Laura o Miranda”, cerró.