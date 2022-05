Susana Giménez empezó a filmar para Paramount + y revoluciona Buenos Aires junto a Sebastián Yatra

Lo dijo muy al pasar, pero sabemos que estaba muy afectada: “Estuve por dos años missing (desaparecida)”, dijo Susana Giménez en la alfombra roja de los Martín Fierro, mientras los flashes volvían a recordarle que seguía siendo una diva en Argentina. Después le entregaron un premio honorífico con brillantes y lo que siguió durante la gala ya lo sabemos.

Pero lo que no sabíamos era que, pocos días después de ese día, Susana iba a retomar la rutina de otra época de su vida: largas jornadas de producción y grabación, salidas glamorosas con amigas, responder a cámaras acosadoras y, dentro de poco, también ensayos de teatro. Y todo durante esta semana. A sus 78 años, Susana volvió con todo.

El martes sorprendió en la línea H del subte porteño haciendo con Sebastián Yatra un show improvisado. Eso confirmó que, efectivamente, habían comenzado las grabaciones de “Susana, invitada de honor”, un ciclo ya anunciado por Paramount+, pero del que muy poco se sabe todavía.

Susana y Yatra disfrazados. Foto Ramiro Souto.

El hermetismo en el rodaje sigue existiendo, pero se vienen filtrando algunos detalles. Y lo del subte no fue menor: formó parte de una escena del que será el episodio dedicado a Sebastián Yatra, quien llegó en la madrugada del lunes al país.

Una entrevista exclusiva en la que tampoco se privan de hacer locuras: disfrazada con peluca, gorro, anteojos y una pandereta en mano, Susana ingresó a la estación Facultad de Derecho disfrazada; Yatra hizo lo mismo con una campera deportiva, una peluca trenzada, gorro de lana y anteojos oscuros.

Así, simulando ser artistas callejeros, ambos pudieron pasar desapercibidos y cantar un par de canciones, apenas acompañados por un micrófono de pie, una guitarra y una pandereta, a cargo de la conductora.

Susana Giménez y Sebastián Yatra disfrutaron de una pizza de “parados” (foto: gentileza Gerardo Viercovich/La Nación)

Luego, ya descubiertos, Yatra interpretó dos temas más (“Cristina” y “Un año”), que fueron disfrutados por un gran número de gente, que se mostró impactada por la sorpresa. Incluso, muchos de ellos fueron subiendo sus propios videos a las redes sociales, donde la improvisada presentación de “Su” y Yatra se viralizó.

Laura Ubfal reveló en su programa “Gossip”, de Net TV, que después de esa curiosa aparición en el subte se fueron hasta una carnicería en calle Salguero de la Ciudad de Buenos Aires, después a una heladería en Palermo y que terminaron comiendo asado en una parrilla.

Ayer, en un segundo agitado día de rodaje, celebraron el 25 de mayo en el Estadio Monumental, a donde fueron para ver el partido de River Plate vs. Alianza Lima y festejar el cumpleaños del club millonario. Ella, de glamoroso animal print, y él con campera de cuero, fueron captados por algunas cámaras.

La multitud sorprendida por la curiosa ocurrencia de Susana y Sebastián Yatra. Foto Ramiro Souto.

El extenso periplo seguramente resultará muy cansador para la diva, quien ya sabía de la adrenalina de este formato televisivo cuando estuvo en los Martín Fierro. Así se entiende el “palito” que le tiró a Telefe cuando dijo, sin ningún tipo de tapujos frente a Iván de Pineda y Paula Chaves: “A mí me gusta mi programa de siempre, que venga un invitado, charlar con él...”.

Está claro, por lo que vemos, que “Susana, invitada de honor” no será como los episodios en los que visitó a su amiga Verónica Castro y Maluma, sino que Paramount + apuesta por un formato más movido y con gran repercusión en redes.

El teatro y las peleas

La agenda de Susana sigue agitada: en julio debutará en el Enjoy de Punta del Este la obra “Piel de Judas”. El elenco está formado también por Antonio Grimau, David Masajnik, Patricia Álvarez, Sebastián Slepovic y, la última en sumarse, Julieta Nair Calvo.

En la obra “Piel de Judas”, que ya se vio en Buenos Aires en 2015, sucedían dos cosas paralelas: una, la propia obra, con una producción impresionante y un elenco a la altura de una comedia de este estilo. Y por otro lado estaba Susana, que era la actriz principal pero también la diva que todos conocían y que volvía a los escenarios, en ese entonces, tras casi 25 años sin pisarlos.

La diva y el cantante colombiano en el partido de ayer, en el Monumental. Foto: @FabianDeCesare.

En este caso, su personaje, Marion, se parece a ella (feliz y eficaz idea de su productor, Gustavo Yankelevich, en la elección de la obra).

Susana se permitía putear (algo que en la televisión no hace jamás) porque el teatro tiene la complicidad del rito entre cuatro paredes, aún cuando haya mil personas del otro lado.

Y claro que aprovechaba todos los guiños que le da el texto para jugar con el imaginario que hay sobre ella. “Yo no soy nadie, no existo. Estoy a la sombra de mi marido”, decía Marion en las antípodas de Susana. Y más tarde, el personaje confesaba: “Tengo miedo de no ser querida”, algo que tal vez, hasta en las divas, sea un temor compartido con el público que la admira.

Susana, enojada con Rial. Foto: captura de video de "Intrusos".

Previo a las grabaciones con Yatra y a ensayar nuevamente la obra, Susana se juntó con amigas el fin de semana para tomar energías.

Luego de una cena en Barrio Parque, y después de despedirse frente a los camarógrafos de “Intrusos” de las amigas que la acompañaban (Teté Coustarot, Teresa Calandra y Evelyn Scheild), la diva explotó.

“Yo estoy fantástica, muy bien. Estamos acá, festejando”, dijo. Pero el humor le cambió cuando, ya en el auto, el notero le preguntó qué opinaba de que Jorge Rial hubiera opinado que en el teatro “le va a ir mal”. Ella fue muy clara: “¡Que se vaya a la mierda Rial!”, lanzó con un dedo de “fuck you”. Si algo valoramos de Susana es que siempre dice lo que piensa.