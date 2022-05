Susana Giménez estalló contra Jorge Rial: “Que se vaya a la mierd…”

Susana Giménez explotó contra Jorge Rial tras las críticas recibidas por su vida en Uruguay y su nuevo proyecto actoral. La diva habló con Intrusos del Espectáculos y le mandó un mensaje al periodista.

Fue a la salida de un restaurante de la Ciudad de Buenos Aires. La figura de Telefe había ido a cenar con sus amigas Teté Coustarot, Teresa Calandra y Evelyn Scheild.

Susana se mostró de buen humor y se detuvo a responder las preguntas del movilero del programa que se transmite por América. “Yo estoy fantástica, muy bien. Estamos acá, festejando”, dijo.

Sobre el final de la entrevista, el periodista le consultó por los dichos de Jorge Rial tras la entrega de los Martín Fierro. El conductor aseguró que la única diva argentina es Mirtha Legrand.

“Susana no me gusta: no me gusta lo que dice, no me gusta cómo lo dice, me parece despectiva. Se caga en la gente que la ve, porque decir eso es hablar de todos nosotros”, había manifestado Rial.

Además, el periodista habló sobre la vuelta al teatro de Susana Giménez en Uruguay con la obra Piel de Judas. “Le va a ir mal”, sentenció Rial.

Este domingo cuando Alejandro Guatti le mencionó al periodista, Susana estalló de furia. “¡Que se vaya a la mierda Rial!”, lanzó e hizo un gesto de fuck you a la cámara.