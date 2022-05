Susana Giménez fue acusada de plagio por el vestido que utilizó en los Martín Fierro 2022

Finalmente el gran día de los Premios Martín Fierro 2022 llegó y fue transmitido por Telefe desde el hotel Hilton de Puerto Madero. Allí se reunieron diversas personalidades de la farándula, entre ellas Susana Giménez.

Susana Giménez en los Premios Martín Fierro 2022.

La diva lució un vestido dorado que se robó todas las miradas, ya que es un diseño de Jenny Packham completamente bordado en lentejuelas. El vestido está en la tienda online de Packham y cuesta cerca de 450 mil pesos argentinos.

Kate Middleton y el mismo vestido de Susana en la premiere de James Bond

Lo curioso es que muchos internautas encontrar a esta prenda muy similar a un vestido utilizado por Kate Middleton, la esposa del príncipe Guillermo, duque de Cambridge, en el estreno de la última película de la saga de James Bond, No time to die.

Tras varias críticas de internautas, se descubrió al fin que el diseño no es un plagio sino que al ser obra de la misma diseñadora, está totalmente inspirado en aquel diseño.

El costoso vestido de Susana en los Martin Fierro

Susana Giménez recibió el Martín Fierro de Brillantes por su trayectoria

Susana Giménez, en esta gala de los Martín Fierro, estuvo acompañada por su hija Mercedes Sarrabayrouse y sus nietos Lucía y Manuel. Muy contenta, la conductora subió al escenario después de un clip que retrataba los mejores momentos de su carrera. “Los amo a todos, mis compañeros, amigos, verlos después de tanto tiempo. No soy muy de emocionarme”, declaró la actriz.

Susana Giménez en la alfombra roja de los premios Martín Fierro

La conductora le pidió a Mirtha Legrand que no se pare, e indicó que disfrutó mucho de la vida en estos 35 años trabajando. “35 años que se me pasaron volando. Me pasaron cosas maravillosas. Tuve una vida maravillosa y espero seguir teniéndola por unos años más”, bromeó Giménez.

Momento en que Susana Giménez recibió el Premio Martín Fierro de Brillantes por su trayectoria en la televisión argentina.

“Es divino, tiene brillantes de verdad”, aseguró Susana al sujetar entre sus manos a la estatuilla del gaucho, para luego finalizar su discurso deseándole lo mejor a todos los ganadores y perdedores de la gran noche de la televisión.