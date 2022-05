Bárbara Hoffmann, la hija de Sergio Denis, recibió una señal de su padre: “Me lloré todo”

Bárbara Hoffmann, la hija de Sergio Denis, reveló que un tiempo después de que el cantante falleció tras caer de un escenario mientras daba un show, recibió una señal de su padre a través de la radio. La hija del artista contó en una entrevista con Mitre Live, que la situación estuvo relacionada con una canción que Denis le cantaba a ella cuando era chica, según TN.

Hoffmann recordó que cuando era una nena, su papá siempre le cantaba la canción “Alfonsina y el mar”. Un día en el que recordó que “estaba muy triste” por la pérdida de su padre, decidió manejar por la montaña. Hoffmann vive en Lago Puelo, provincia de Chubut.

“Nos encantaba a los dos ese tema. Me fui arriba de la montaña con el auto porque quería rezar. Después que me subí al auto, sonaba la misma canción que él me cantaba”, aseguró.

Hoffmann explicó por qué para ella que haya escuchado ese tema es una señal de su padre. “No es una canción que suelan pasar en la radio. Acá en Lago Puelo llegan muy pocas radios. Son esas señales que, creo, él está ahí: era una canción nuestra y, de repente, empezó a sonar en la radio”, completó.

Sergio Denis junto a su hija, Bárbara.

Cuando le preguntaron cómo se sentía, la joven comentó: “Me acuerdo que cuando bajé del auto que había señal llamé a mi mamá y le dije. Le conté llorando lo que pasó y lloré toda la vuelta a casa”, afirmó.

En qué etapa está la causa judicial por la muerte de Sergio Denis

Los hijos de Sergio Denis, Bárbara, Victoria y Federico Hoffmann apuntan a que se juzgue por homicidio culposo y negligencia a los responsables del teatro Mercedes Sosa de Tucumán.

Sergio Denis cayó desde ese escenario hacia el foso el 11 de marzo de 2019. El lugar no estaba demarcado, por lo que el artista no pudo advertir el riesgo que tenía la pasarela por donde transitaba.

Sergio Denis se cayó mientras cantaba en el teatro Mercedes Sosa de Tucumán\u002E

La causa que tiene como querellantes a los hijos de Sergio Denis y que lleva adelante Diego Colombo, abogado e íntimo amigo del artista, toca el punto de que el foso tendría que haber estado cerrado o tapado, para que nadie cayera al vacío.

La familia apunta contra esa pasarela y la escalera que llevaba al escenario. De ese modo, la demanda va contra Raúl Armisen, administrador de la sala. También se quejaron de que la causa perdió fuerza, en el último tiempo.

El abogado apuntó directo contra el administrador y lo acusó de haber “cometido imprudencias, negligencias e inobservancias de las ordenanzas, reglamentos y leyes que debía tener en cuenta respecto a la custodia del teatro para que un artista no tenga el destino trágico que tuvo Sergio”.

Lo que Colombo y los hijos del artista le reclaman a la Justicia, además de que indaguen a Armisen y que la causa sea elevada a juicio oral, es que nunca hubo presentaciones de planos sobre la pasarela que ellos objetan y tampoco control ni autorización para que sea utilizada.