Jorge Rial, sin filtro contra Susana Giménez: “Es mala, es bicha”

Luego de tomar la palabra “Argenzuela” de los dichos de Susana Giménez para el nombre de su programa de radio, Jorge Rial volvió a hablar de la diva de los teléfonos y tuvo duros conceptos para la conductora instalada en Punta del Este.

La rubia, ante el final del último ciclo del padre de Morena Rial en América, “TV Nostra”, realizó un picante tweet relacionado a una frase usada por el periodista quien reconoció su fracaso: “La vi, la vi (a la noticia). Que chocó la Ferrari. Todo llega”, manifestó la actriz hace algunos meses atrás.

Ahora invitado al programa “La Cocina del Gato”, Rial fue consultado sobre los dichos de Susana y no dudó en responder: “Es parte del juego, cuando vos jugás, también recibís. No hay problema. No pasa nada”, comenzó diciendo en entrevistado al comienzo de la charla.

Tanto Gustavo Sylvestre como Rial coincidieron en que Susana no cometió un error al compartir el tweet contra el periodista, como se dijo desde el entorno de la rubia: “No creo que se haya equivocado, Susana no se equivoca en nada”.

Fue en ese momento que Jorge recordó la causa judicial que la estrella de Telefé enfrentó hace 30 años por la compra de un Mercedes Benz 500 SE a un discapacitado cuando le ley estipulaba que ese auto debía tener cuatro años de antigüedad para ser transferido debido a los permisos especiales de importación: “Acordate que compró un auto trucho, ca… a un inválido. No nos olvidemos de eso. Eso no lo hacés sin querer, queriendo. El rengo le caminó cuando lo vio. No es que no se dio cuenta, sin embargo hizo que se lo lleven. Es mala Susana, ese mito de la pobrecita… Es mala”, exclamó el conductor de Argenzuela.

Para finalizar el ex conductor de “Intrusos” (América) comentó: “Cuando digo que es mala, digo que es bicha porque sino, no estaría tanto tiempo en el medio”, cerró.