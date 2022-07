Soledad Pastorutti: una reina explosiva para su nuevo disco versus la Sole al natural

Soledad Pastorutti no hace más que demostrar su capacidad profesional. En sus redes sociales, este domingo, la artista anunció el lanzamiento de “Yo no le pido a la luna” junto a MYA, donde la vemos con un look muy sensual.

La Sole realizó una sesión de fotos con Máximo Espíndola y Agustín Bernasconi como parte de los preparativos para el estreno de este jueves a las 20. Una de las imágenes comenzó a circular online y encendieron la expectativa de su público a partir de la colaboración que presentaron hace poco a través de la plataforma Flow.

Soledad Pastorutti y MYA grabaron "Yo no te pido la luna".

El trío se reunió en el estudio de grabación hace poco y eligió el hit de Daniela Romo para cantar juntos. Si bien la producción ya se pudo ver en el programa “La previa con Bebe”, la “Sole” advirtió que el nuevo tema “se viene con sorpresa”.

Soledad Pastorutti y sus distintas facetas

La Sole mantiene muy activa su participación en las redes sociales donde no solo publica aspectos de su carrera profesional, sino también momentos en familia y sobre los viajes, tanto cuando sale de vacaciones como los de sus giras.

Así, en su cuenta de Instagram, Soledad Pastorutti publicó hace muy pocas horas un storie donde mostró una parte más natural de la artistas de Arequito. “Hola Neuquén, esta noche le cantamos a Zapala”, escribió la cantante en su publicación.