Las tiernas fotos de Lali Espósito y Agustina, la nena de Tupungato víctima del bullying escolar

Lali Espósito sabe cómo ganarse el cariño de todos y en Mendoza arrasa. Lo demostró con su show de este sábado en el Arena Maipú cuando cumplió su promesa con Agustina, la niña de Tupungato que con 6 años no quería ir a la escuela porque le hacía bullying.

En abril, cuando la tía de la niña viralizó un video de ella llorando y contando las cosas horribles que le decían, la artista pop conmovida decidió grabarle un mensaje para saludarla, animarla e invitarla al concierto. Y ese día llegó, se conocieron y las fotos del momento causaron ternura.

“Disciplina Tour” desembarcó en nuestra provincia y Agustina pudo conocer a su ídola pero primero se saludaron en pleno recital, cuando Lali paró todo y le habló frente a frente. En todo momento, la cantante le dijo “amiga” a la niña.

Tras la emoción de que la actriz y música cumpliera con la promesa de conocerse, Agustina pasó detrás del escenario y recibió el tan esperado abrazo de Lali. Hubo charlas, fotos y regalos.

El feliz encuentro de Lali Espósito y Agustina en Mendoza

Pasaron varios meses desde que Lali Espósito le envió el hermoso mensaje a Agustina, la niña de 6 años de Tupungato que no quiso volver a la escuela donde sufría agresiones por parte de sus compañeritos.

La vida de la niña siguió y este sábado 9 de julio se encontró con su ídola, se abrazaron, se sacaron fotos y hasta recibió regalitos que la hicieron muy feliz.

Lali Espósito recibió a Agustina, la niña de 6 años víctima de bullying escolar

“Agustina, yo soy Lali, no sé si me conoces, pero yo sí a vos. Quería mandarte este saludo y mucho amor. Me enteré de que sos hermosa, que te gusta bailar y pintar, que sos lo más, me lo dijo tu mamá Verónica”, le dice la artista en la grabación a la menor. “Quería decirte que sos muy especial, sos una reina total. No hay que llorar, hay que estar contentos porque uno siempre tiene que amarse. Y uno tiene mucha gente que lo quiere”, sumó.

“Te quiero, te mando un beso, te mando mucha energía. Quiero que la pases bien, que te pongas música, que bailes”, comentó Lali y no dudó en invitarla al recital: “Te quiero invitar, si podés porque sos de Mendoza, a uno de los shows que voy a hacer en Buenos Aires, con tu mamá, para que vengas a pasarla bomba como te merecés, como las reinas merecen, pasarla bien, bailar y divertirse. Te mando un beso y espero verte pronto”.

Y el encuentro esperado sucedió en el Arena Maipú, donde la artista que es coach en “La voz Argentina” brilló como nunca.