Soledad Pastorutti cargó contra quienes la critican por su edad y estar casada

Soledad Pastorutti (41), que se prepara para su show en el Movistar Arena del próximo 29 de octubre, abrió su corazón y expresó qué siente al mirar su irrupción desde tan pequeña en un ámbito tan masculino como es el folclore, además de lamentarse sobre aquellas personas que la critican porque es “una señora de cuarenta y pico, casada por Iglesia”.

En una entrevista para la revista Ohlalá, donde protagoniza la tapa de agosto, La Sole confesó cuál es su opinión cuando ve algunos comentarios prejuiciosos en las redes sociales sobre ella.

“Yo me considero un ícono del feminismo, aunque muchos no lo vean así. Por los comentarios que veo en redes. Lo que pasa es que hay un público que se engancha conmigo a través de la tele, pero no tiene la más pálida idea de todo lo que yo viví en mis comienzos. Por eso estoy muy interesada en que se muestre todo mi trayecto”, reveló la jurado bicampeona de “La Voz Argentina”.

“Me ponen en un lugar y ni siquiera me conocen. Como soy una señora de cuarenta y pico, casada por Iglesia, quedo acotada a eso. Pero creo que soy un ícono feminista desde el punto de vista de lo que dijimos antes, me metí en un lugar que estaba lleno de hombres. Me metí naturalmente en ese lugar. Yo no le fui a decir a nadie “denme paso”. Irrumpí”, definió Soledad.

Soledad Pastorutti contestó a quienes la critican por su edad y estar casada (Foto Guido Adler / Revista Ohlalá)

La intérprete de “Lágrimas y flores” se mostró optimista en que cada vez hay más mujeres en el folclore, distinto a los años 90 cuando ella era la única referente de su generación.

“Se viene un fenómeno nuevo, yo me estoy encontrando con muchas chicas en el interior que hacen esta música. De hecho, el otro día hice subir a dos chicas tocando el acordeón en un festival. Hay que animarse. Para ser feminista hay que animarse. Para ser una hay que animarse. Si yo laburo y hago las cosas bien, ¿por qué no puedo estar en este lugar?”, reflexionó.

La Sole con su esposo Jeremías Audoglio y sus hijas Antonia y Regina

El nuevo look de La Sole en La Voz Argentina

Para la etapa de knockouts, la cantante estrenó un atuendo revelador: blazer blanco, top elegante, pantalón de gala y un escote infartante que resalta su belleza a los 41 años.

El descargo de Soledad Pastorutti contra quienes la critican por su edad y estar casada (Instagram)

La Sole estrenará un tema con Lali y Natalia Oreiro

Sin embargo, la artista de Arequito advirtió que todavía “falta un montón” respecto a la igualdad de género en la música nacional.

“Que falta un montón, falta un montón, y falta un montón desde el público también. Porque no es todo responsabilidad de los medios. Yo siempre digo que es un círculo. Con la ley del cupo femenino, por ejemplo, yo entiendo que necesitamos una ley para empujar una idea. Ahora, tampoco me gusta esta idea de cada siete hombres, tres mujeres... ¿Por qué? O vamos mitad y mitad o no hablemos de género, porque hoy incluso hay personas que ni siquiera quieren hablar de género, vayamos con el talento. Creo que hay mucho talento en un montón de personas. Lo que tiene que primar es el talento”, sumó la cantautora.

Lali y la Sole van a lanzar un tema juntas. Las acompañará Natalia Oreiro.

Respecto a su carrera artística, que sigue con nueva música en plataformas digitales y recitales en estadios como Movistar Arena por tercer año consecutivo, Soledad señaló que para una mujer de su edad “permanecer es un gran desafío”.

La Sole lanzará, además, pronto un videoclip junto a otras dos figuras pop: su compañera Lali Espósito y la uruguaya Natalia Oreiro.