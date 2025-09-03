Snacks veganos: receta casera sin gluten y en pocos minutos

La masa de esta receta lleva pocos ingredientes y fáciles de conseguir. Es una opción alternativa y deliciosa que aporta energía a un estilo saludable.

La receta de los snacks saludables aportan variedad y equilibrio a la alimentación diaria.

Los snacks son una opción sencilla y práctica para calmar la saciedad. Esta receta nutritiva y liviana permite que comas sin culpa porque sus ingredientes no incluyen conservantes, exceso de azúcares o productos que no se ajustan a quienes siguen una alimentación saludable.

La cocina vegana y libre de gluten ofrece diferentes combinaciones que por su simpleza requiere pocos pasos y son una excelente fuente de energía. En el caso de los snacks, lo que menos importa es su forma, sino su elaboración. Al conservarse durante varios días, son una alternativa ideal para acompañar en cualquier momento del día.

Ingredientes y paso a paso para la receta de snacks veganos sin gluten Ingredientes 4 papas medianas

medianas ½ taza de harina sin gluten

sin gluten Ají molido , sal y semillas

, y Orégano (opcional)

Paso a paso El procedimiento es tan sencillo como los pocos ingredientes que contiene la receta.

Herví las 4 papas en una olla con agua. Una vez frías, en un bowl hacé un puré y uní junto a los ingredientes restantes, como la harina sin gluten que prefieras (un poco y vas agregando), ají molido, la pizca de sal y las semillas. Una vez unidos, con esa pasta homogénea y que no se pegue en los dedos, formá pequeñas tiras y dejalas enfriar en la heladera por al menos media hora. Por último, metelas a un horno de 180 grados durante 15 minutos. Como opción espolvoreá orégano por arriba. Al estar doradas arriba, sacalas y disfrutá combinándolas con cualquier salsa.

Qué beneficios aporta la elección de estos snacks Los snacks caseros veganos y sin gluten permiten evitar conservantes y aditivos que se encuentran presentes en los productos industriales .

y que se encuentran presentes en los . Además, algunas semillas incluídas permiten que sean un pequeño aporte de ácidos grasos saludables y antioxidantes . Esos nutrientes ayudan en la salud cardiovascular y aportan energía durante el día.

Este tipo de recetas es una idea práctica para personas con un ritmo de vida activo y que necesitan opciones rápidas para consumirlas en en trabajo o en el lugar de estudios. La forma no importa, pero no podés evitar comer en cantidad los snacks veganos y sin gluten. Al incorporarlos en la rutina diaria permite que comas de manera saludable con alimentos que no hinchan y además aportan energía, fibra y proteínas en lugar de los productos ultraprocesados.