3 de septiembre de 2025 - 17:10

Snacks veganos: receta casera sin gluten y en pocos minutos

La masa de esta receta lleva pocos ingredientes y fáciles de conseguir. Es una opción alternativa y deliciosa que aporta energía a un estilo saludable.

La receta de los snacks saludables aportan variedad y equilibrio a la alimentación diaria.

La receta de los snacks saludables aportan variedad y equilibrio a la alimentación diaria.

Foto:

WEB
Por Redacción

Los snacks son una opción sencilla y práctica para calmar la saciedad. Esta receta nutritiva y liviana permite que comas sin culpa porque sus ingredientes no incluyen conservantes, exceso de azúcares o productos que no se ajustan a quienes siguen una alimentación saludable.

Leé además

como hacer chipa keto, crocante por fuera y suave por dentro: receta facil y baja en carbohidratos

Cómo hacer chipa keto, crocante por fuera y suave por dentro: receta fácil y baja en carbohidratos

Por Daniela Leiva
sin freir ni empanar: como hacer bastones de calabacin crocantes y saludables

Sin freír ni empanar: cómo hacer bastones de calabacín crocantes y saludables

Por Redacción

La cocina vegana y libre de gluten ofrece diferentes combinaciones que por su simpleza requiere pocos pasos y son una excelente fuente de energía. En el caso de los snacks, lo que menos importa es su forma, sino su elaboración. Al conservarse durante varios días, son una alternativa ideal para acompañar en cualquier momento del día.

snacks veganos
La receta de los snacks saludables aportan variedad y equilibrio a la alimentación diaria.

La receta de los snacks saludables aportan variedad y equilibrio a la alimentación diaria.

Ingredientes y paso a paso para la receta de snacks veganos sin gluten

Ingredientes

  • 4 papas medianas
  • ½ taza de harina sin gluten
  • Ají molido, sal y semillas
  • Orégano (opcional)

Paso a paso

El procedimiento es tan sencillo como los pocos ingredientes que contiene la receta.

  1. Herví las 4 papas en una olla con agua.
  2. Una vez frías, en un bowl hacé un puré y uní junto a los ingredientes restantes, como la harina sin gluten que prefieras (un poco y vas agregando), ají molido, la pizca de sal y las semillas.
  3. Una vez unidos, con esa pasta homogénea y que no se pegue en los dedos, formá pequeñas tiras y dejalas enfriar en la heladera por al menos media hora.
  4. Por último, metelas a un horno de 180 grados durante 15 minutos. Como opción espolvoreá orégano por arriba.
  5. Al estar doradas arriba, sacalas y disfrutá combinándolas con cualquier salsa.
snacks veganos
La receta de los snacks saludables aportan variedad y equilibrio a la alimentación diaria.

La receta de los snacks saludables aportan variedad y equilibrio a la alimentación diaria.

Qué beneficios aporta la elección de estos snacks

  • Los snacks caseros veganos y sin gluten permiten evitar conservantes y aditivos que se encuentran presentes en los productos industriales.
  • Además, algunas semillas incluídas permiten que sean un pequeño aporte de ácidos grasos saludables y antioxidantes. Esos nutrientes ayudan en la salud cardiovascular y aportan energía durante el día.
  • Este tipo de recetas es una idea práctica para personas con un ritmo de vida activo y que necesitan opciones rápidas para consumirlas en en trabajo o en el lugar de estudios.
snacks veganos
La receta de los snacks saludables aportan variedad y equilibrio a la alimentación diaria.

La receta de los snacks saludables aportan variedad y equilibrio a la alimentación diaria.

La forma no importa, pero no podés evitar comer en cantidad los snacks veganos y sin gluten. Al incorporarlos en la rutina diaria permite que comas de manera saludable con alimentos que no hinchan y además aportan energía, fibra y proteínas en lugar de los productos ultraprocesados.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Disfrutar de esta clásica receta en casa es posible con ingredientes saludables que mantienen el equilibrio con el cuidado personal.

Receta saludable de churros caseros con chocolate y sin fritura

Por Redacción
Estas medialunas pueden durar hasta 3 días, siempre y cuando las guardes en un recipiente hermético para mantener su frescura.

Medialunas sin TACC: receta con pocos ingredientes y en pocos minutos

Por Redacción
Una solución práctica para comer saludable. Esta receta se hace de manera fácil y no necesita ingredientes costosos.

Milanesas de lentejas sin gluten: receta fácil y en pocos minutos

Por Lucas Vasquez
Existen diferentes opciones para combinar pastas, pero esta receta aporta nutrientes en días fríos sin generar pesadez.

Ideal para días de lluvia: receta de pasta caprese con fideos moñito

Por Redacción