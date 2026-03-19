Sin amasar y pocos ingredientes: la torta "3 tazas" de manzana fácil, económica y lista en menos de una hora

Es una de esas recetas que se vuelven virales porque funcionan de verdad y con un resultado que parece mucho más elaborado de lo que es.

Hay recetas que sorprenden desde el nombre y es por eso que una torta de manzana sin amasar suena, de entrada, casi imposible. Sin embargo, esta preparación demuestra que con pocos ingredientes, sin técnica y un método distinto, se puede lograr un resultado espectacular.

Es una de esas recetas que se vuelven virales porque funcionan de verdad: simple, económica y con un resultado que parece mucho más elaborado de lo que es.

En Argentina, la torta de manzana es un clásico que siempre tiene lugar en la mesa, ya sea para la merienda con mate o como postre después de una comida. Pero esta versión tiene algo especial: no se mezcla como una torta tradicional ni se amasa como una masa. Acá todo sucede por capas, y la magia ocurre en el horno.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sincero Home | Velas & Recetas (@sincerohome.living) El secreto está en la combinación de ingredientes secos con la humedad natural de las manzanas. Al cocinarse, el jugo de la fruta hidrata la mezcla y la transforma en una especie de bizcocho suave por dentro, con una superficie dorada y apenas crocante. Además, el toque de manteca rallada por encima le da ese final irresistible que hace que cada porción tenga una textura única.

Otra gran ventaja es que no necesitás batidora, ni ensuciar muchos utensilios. Solo un bowl para mezclar los secos, un rallador y un molde. Es ideal para quienes no tienen mucha experiencia en la cocina o simplemente quieren resolver algo dulce rápido y sin complicaciones. Ingredientes para la torta Para la mezcla seca (usar siempre la misma taza como medida): 1 taza de harina de trigo común

1 taza de sémola de trigo (semolín)

1 taza de azúcar

1 cucharadita y media de polvo de hornear

1 pizca de sal

Canela a gusto Para el relleno: 6 a 8 manzanas grandes (mejor si son jugosas)

Jugo de medio limón Para el final: 100 g de manteca bien fría (ideal si está casi congelada) torta de manzana. El paso a paso para hacer una torta de manzana En un bowl colocá la harina, la sémola, el azúcar, el polvo de hornear, la sal y la canela. Mezclá bien todos los ingredientes secos hasta que queden integrados. Luego dividí esta mezcla en cuatro partes iguales (puede ser a ojo). Por otro lado, pelá las manzanas y rallalas con la parte gruesa del rallador. Colocalas en un recipiente y agregá el jugo de limón para evitar que se oxiden y para sumar un toque de sabor. Tomá un molde (puede ser de unos 20 a 24 cm) y, si querés, forralo con papel manteca o enmantecá la base. Ahora viene el armado por capas. Colocá una primera capa de la mezcla seca cubriendo bien el fondo. Encima, agregá una capa de manzana rallada. Repetí el proceso alternando capas: mezcla seca, manzana, mezcla seca, hasta terminar con una capa de ingredientes secos. Por último, rallá la manteca bien fría directamente sobre la superficie, tratando de cubrir toda la torta de manera uniforme. Llevá a horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 45 a 55 minutos, o hasta que la superficie esté dorada. Dejá entibiar antes de cortar. El resultado es una torta húmeda, aromática y con una textura única, perfecta para acompañar con unos mates o un café.