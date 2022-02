Silvina Luna y las secuelas de sus cirugías con Aníbal Lotocki: “Tomo corticoides hace 8 años”

En agosto comenzó el juicio que culminó finalmente hoy contra Aníbal Lotocki, quien fue sentenciado a cuatro años de prisión por lesiones graves. Silvina Luna fue una de las denunciantes, quien en más de una oportunidad habló de las secuelas que dejaron en su salud las operaciones que le realizó este médico.

“Pasé muchas cosas difíciles. Ni se imaginan las cosas que pasé con respecto a mi salud, pero yo soy una guerrera. En honor a mis viejos decido ser feliz todos los días, seguir sonriéndole a la vida y tratar de pasarla lo mejor posible”, aseveró la modelo sobre su filosofía para encarar la rutina diaria.

Silvina Luna está internada por las consecuencias de las cirugías estética y compartió una reflexión profunda

Por otra parte, también admitió que no pudo negar que todo esto del juicio es algo que la atraviesa. “Cada tanto tengo que internarme y es un episodio que ya lo naturalicé en mi vida”, comenzó.

Luego, remarcó que se tuvo que “amigar” con su nueva fisonomía y aceptar los cambios físicos que experimentó. “Me dicen ‘te operaste la cara’. Y no, no me operé la cara, tomo corticoides hace 8 años y te hinchan”, expresó.

“Aprendí a amigarme con mi nueva fisonomía, a aceptarme y a quererme. Y realmente hoy hago lo que tengo ganas y elijo las cosas que me hacen bien”, concluyó con total sinceridad.

Silvina Luna. (Foto: Instagram)

Finalmente, Luna aseguró que lo que le pasó fue por “ignorancia” y aconsejó que quienes quieran someterse a una cirugía se informen y busquen buenos profesionales.

Aníbal Lotocki fue inhabilitado por cinco años

Hoy, la Justicia decidió la condena contra Aníbal Lotocki donde Silvina Luna, Stefy Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi, fueron sus cuatro víctimas. El cirujano de las famosas, fue sentenciado a cuatro años de prisión por lesiones graves.