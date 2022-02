A Guillermina Valdés la acusaron de retocar digitalmente su abdomen pero se defendió: “Tuve una hernia”

Las redes sociales son buenísimas para conocer gente y reencontrarnos con viejos conocidos; ver las tendencias y hasta regalarle Me Gusta a las personalidades que nos gustan o interesan. Los famosos hacen de sus perfiles una fuente de ingresos más pero, por momentos, se cansan de todo lo que les dicen.

Eso le pasó a Guillermina Valdés en su última publicación. La empresaria y modelo se hartó que le dijeran que retoca digitalmente su abdomen y en la foto compartida dio toda una explicación de porqué su pancita luce diferente.

Ella compartió una seguidilla de tomas bajo el epígrafe “Fines de semana, entre cuestión y cuestión, que no falte la exfoliación” pero la que generó revuelo fue la primera, en la que sale en primera plana, con crema en su rostro y con muy poca ropa.

La mujer de Marcelo Tinelli tiene una vedetina amarilla que deja ver el tatuaje que tiene a la altura de sus caderas; y una remera gris anudada a la altura de sus costillas. ¿Lo llamativo para muchos? Que no se le vea el ombligo y sobre ello habló en la publicación.

Guillermina Valdés se cansó que le dijeran que se retoca digitalmente su abdomen.

Cansada de que siempre le digan que se borró el ombligo, se defendió: “Mi querido ombligo se encuentra debajo de la telita gris, si, es pequeño, tenía una hernia luego de mi tercer embarazo, y al solucionarlo me lo dejaron muy peque“.

Y continuó: “Cierta gente fantasea que me lo borre en la foto. Entreno 3 veces x sem. desde los 14, tengo 44, o sea,30 años de disciplina. Siempre buscando un modelo de salud, no estético”.

Para cerrar el tema compartió: “Ciertos comentarios aclarados”. El álbum de foto recibió más de 56 mil Me Gusta y un montón de comentarios en los que sus fans la apoyaron y resaltaron su belleza. “La que te critica no tiene nada que hacer, estas divina!!! Mejor que a los 20 años” o “No hay nada pero que la envidia, no pierdas tiempo en esos comentarios, sos una crack y hermosa”, fueron algunos.

Guillermina Valdés le hizo frente a las críticas sobre el uso del photoshop

Después del revuelo por las fotografías compartidas en su cuenta de Instagram, Guillermina Valdés recogió el guante y filmó varias historias para profundizar sobre el tema y tratar, de una vez por todas, cerrarlo.

“Yo no soy de hablar a cámara porque no me divierte dar explicaciones, pero este es un tema importante para las mujeres. En uno de mis embarazos, uno de mis hijos era muy grandes y tuve una hernia en el ombligo, con lo cual con el tiempo me tuve que operar porque se me salió para afuera y me quedó una bola. Y cuando me hicieron el nuevo ombligo, quedó chiquitito. Me gustaba más el de antes. Pero es eso. Lo digo porque me preguntan siempre”.

“Es eso. A veces te ponen ‘qué se hizo en el ombligo’, ‘dónde está’, que es chiquito… es eso. Tenía una hernia y me lo hicieron chiquito”, remarcó para que no insistan en los retoques.

Antes de dejar de grabarse, aclaró: “Y ya que estamos, también puedo decir que tengo 44 años y que desde los 14 entreno entre tres y cuatro veces por semana. Me rompo el lomo en el gimnasio hace treinta años y busco un modelo de salud entrenando y comiendo de forma equilibrada. Siempre busco un modelo de salud y no parámetros estéticos”.