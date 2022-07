Silvina Escudero le hizo un reclamo a su hermana Vanina y ahora su relación estaría pendiendo de un hilo

Silvina Escudero y Vanina son dos de las hermanas de la farándula que más cariño reciben de la gente; son de lo más compinche pero la morocha sorprendió al hacerle un reclamo a la rubia que haría tambalear su hermandad. Porque detrás de todo chiste, algo de verdad hay.

La bailarina que vive en la Argentina le tiró palito a la blonda en “Socios del espectáculo” y en toda la entrevista quedaron frases fuertes como: “La quiero más de lo que ella me quiere a mi”.

Silvina habló de todo frente a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich y hasta reveló que está estudiando para ser locutora en el ISER. La mediática confió que sufrió un montón cuando Vanina se fue a vivir a Uruguay con su familia porque eran súper pegadas y tenían una relación simbiótica.

Silvina Escudero le hizo un reproche a su hermana Vanina

Pero al ser consultada sobre el vínculo actual, sin filtros y con algo de dolor en sus palabras, admitió que ella tiene un sentimiento más fuerte que el de la mujer de Waldo Navia.

“No tengas dudas de que yo la quiero a ella más de lo que ella me quiere a mi. Pasa que yo soy muy intensa. Soy la mejor eh.... soy la mejor novia por ejemplo. Preparo, cocino, ordeno, limpio, te cuido, no te rompo las guindas, soy libre, dejo ser libre... pero soy intensa. Y bueno, con mi hermana me pasa. Yo estoy más pegada”, soltó al aire.

Y para ejemplificar lo que decía, reveló: “Yo la tengo tatuada, y ella nada... ¿pueden creer eso? Hace un montón que me lo hice. Y se lo dije, y se lo muestro, y cada vez que la veo le recuerdo... pero no se hizo ni una inicial”.

Inmediatamente señaló que estaba hablando “en broma” aunque aceptó que realmente “es algo que siento”.

Cuál es el tatuaje de Silvina Escudero dedicado a su hermana Vanina

Apenas se separó de Tacho Riera, Silvina Escudero se animó a hacerse su primer tatuaje dedicado a su abuela. Luego siguió y eligió llevar a su hermana Vanina en la piel y a su otra abuela por eso escogió letras orientales para escribir sus nombres en su nuca.

“Tatoo: Julia e India (mi abuela y mi hermana). Dentro de poco se viene el próximo Tatoo”, escribió en Facebook allá por enero de 2019.

Silvina Escudero le hizo un reproche a su hermana Vanina

Silvina Escudero le hizo un reproche a su hermana Vanina