Shakira cautivó a sus fans con un body ultra agujereado en el video de su nueva canción

Ayer, Shakira estrenó una nueva canción llamada “Te felicito” junto a Rauw Alejandro, en la que ya consiguió en Youtube más de un millón de reproducciones. Para el video del nuevo tema, la cantante colombiana lució un body ultra agujereado color lila, que llamó la atención de sus seguidores.

“Ya está aquí!! #TeFelicito con Rauw Alejandro disponible ya! Espero les guste!”, escribió Shakira anoche en sus redes sociales, para la presentación de su nueva canción junto al puertorriqueño. La ganadora del Grammy grabó el videoclip con Rauw en Barcelona, lugar donde vive junto a su pareja Gerard Piqué.

El videoclip muestra a Shakira creando un robot del supuesto hombre ideal, que resulta ser Rauw Alejandro. Además de interpretar esta canción de reggaetón con fusión de funk, ambos se unen en una coreografía muy coordinada, donde actúan y bailan.

En el nuevo tema, Shakira y Rauw le cantan al desamor, a esos amores que aparentan ser una cosa y al final terminan siendo lo contrario. “Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso”, es la frase con la que Shakira empieza la canción. Por su parte, el puertorriqueño recibe una tarjeta donde lo felicitan por ser un “gran embustero”.

La cantante vistió un body sensual para el nuevo video

La colombiana se luce en el videoclip con un body ultra agujereado color lila, que resalta su figura y sus sensuales curvas. La acompaña toda la estética del corto, que cuenta con colores fuertes y de neón, que hacen juego con los ritmos musicales de la producción que dirigió Jaume de la Iguana.

Actualmente, Shakira graba su próximo álbum de estudio y lanzará el 31 de mayo un nuevo programa de competencia de baile llamado ‘Dancing With Myself’, por NBC. Será productora ejecutiva y parte del panel de celebridades.

SHAKIRA, DE VACACIONES EN IBIZA SIN GERARD PIQUÉ

La famosa cantante colombiana Shakira ha disfrutado de unos días de vacaciones en Semana Santa junto a sus dos hijos, Sasha y Milán, según asegura ‘Despierta América’, un magazine que emite la cadena Univisión.

Gerard Piqué no acompañó a su pareja y a sus hijos en este descanso ya que está atravesando el escándalo de los negocios de una empresa de su propiedad con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que trasciende el ámbito del deporte.

Shakira está preparando su nuevo álbum musical

Shakira lleva ya 10 años junto al futbolista Gerard Piqué

La colombiana formará parte del nuevo reality de danza de NBC

La colombiana tiene una trayectoria de más de 30 años