Shakira aseguró que no quiere casarse con Piqué: “Quiero que me vea como una fruta prohibida”

En dialogo con el podcast ‘Planet Weird’, Shakira sorprendió con sus declaraciones acerca de que prefiere no casarse con su pareja, el futbolista Gerard Piqué. La cantante adujo distintas razones: por un lado, le da “alergia” pensarse en vestida de blanco, y por otro lado, confesó que no quiere que Piqué la vea como su mujer y se relaje.

“No quiero que me vea como su mujer, sino más como su chica. Es como aquella fruta prohibida, prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible, eso sí, dependiendo de su comportamiento” dijo Shakira sobre su novio Gerard Piqué. Esa fue la frase polémica de la cantante que rebotó en todos los portales hispanohablantes.

Las declaraciones se dieron durante una charla en el podcast ‘Planet Weird’, donde la artista colombiana reveló secretos de su familia y su intimidad. Shakira se sinceró al decir que le “espanta” la idea de casarse y le da “alergia” el pensar en irse vestida de blanco al altar, para sellar el matrimonio con Piqué.

Por otra parte, contó que estuvo cerca de dejar para siempre la música, para dedicarse con todo su tiempo a la crianza de sus dos hijos: Milan y Sasha. “Son cosas que se le pasan a una por la cabeza en una noche loca, pero para eso está la familia, para ponerte los pies en la tierra. Gracias a Dios que encontré otra vez el incentivo porque ahora tengo más ganas que nunca de salir a cantar y hacer una gira” expresó la cantautora y bailarina.

La pareja comenzó a tener una relación "clandestina" en 2010, aunque al final se separaron de sus parejas y permanecieron juntos.

10 años de diferencia: ella de 45, él de 35

Luego, reveló las diferencias que tiene con el futbolista en su intimidad. “Su mente -la de Piqué- está muy estructurada y la mía no. Me he vuelto mucho más puntual desde que lo conocí. Pero las veces que realmente nos peleamos es porque yo llego tarde y él me espera despierto” contó Shakira.

Para cerrar, confesó que su agenda atareada, y la de su novio, muchas veces los distancia, aunque aclaró que intentan encontrar momentos para compartir con sus hijos. “Siempre he estado trabajando, no importa si tengo que trabajar un sábado o un domingo o un lunes, es lo mismo” dijo.