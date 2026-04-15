Según la psicología, las personas que crecieron en entornos exigentes arrastran dificultades en la adultez

Un estudio de 2026 vincula la crianza autoritaria y la ausencia emocional con cuadros de depresión y dificultades vinculares en la madurez.

Muchos adultos cargan con una ansiedad profunda sin entender su origen. La psicología denomina "parentificación emocional" al fenómeno donde los niños asumen el rol de cuidadores de sus padres. Este aprendizaje temprano de "leer la habitación" para evitar conflictos no es una virtud, sino una estrategia de supervivencia que daña las relaciones futuras.

La parentificación emocional ocurre cuando el niño debe gestionar el estado de ánimo de un adulto. A diferencia de los chicos que asumen tareas domésticas físicas, estos niños son expertos en detectar cambios sutiles en el tono de voz o el silencio de sus padres. Para el entorno, suelen parecer niños maduros, tranquilos y fáciles de tratar, pero por dentro su sistema nervioso está en alerta permanente.

image La herencia de la vigilancia emocional constante Un estudio publicado en 2026 en la revista BMC Psychology analizó a 450 jóvenes y confirmó una conexión directa entre este rol infantil y el desarrollo de ansiedad y depresión en la adultez. El problema es que el niño aprende que su seguridad depende de que el otro esté regulado emocionalmente. Al crecer, esta dinámica se traslada a la pareja y los amigos, donde el adulto siente la obligación de "arreglar" el humor de los demás antes de atender sus propias necesidades.

Este patrón suele gestarse en hogares con estilos de crianza autoritarios o negligentes. En el primer caso, el menor se vuelve "pequeño" y complaciente para evitar la ira del adulto. En el segundo, el niño se convierte en el ancla emocional porque el padre ha abandonado ese rol. En ambos escenarios, el mensaje es el mismo: los sentimientos del niño son secundarios frente a la urgencia emocional del adulto.

image Qué hacer con las dificultades que generaron en nosotros Reconocer este esquema no implica culpar a los padres, quienes muchas veces repitieron lo que ellos mismos vivieron sin intención de dañar. Sin embargo, la ciencia advierte que ignorar el costo de esta carga impide romper el ciclo. Los adultos que pasaron por esto suelen ser excelentes en situaciones de crisis y grandes escuchas, pero les resulta casi imposible pedir ayuda o identificar qué quieren realmente. Por ello es importante comenzar un proceso de terapia, para poder identificar las necesidades personales y aprender a solicitar de otros cuando sea necesario.