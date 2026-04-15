15 de abril de 2026 - 07:45

Según la psicología, las personas criadas en los 50 y 60 viven una soledad marcada por la pérdida de amistades

Un análisis reciente advierte que el paso del tiempo expone una verdad incómoda: los vínculos que no se cultivan tienden a desaparecer, y eso impacta en la salud emocional.

Si creciste en estas décadas probablemente tengas estos problemas de amistad, según la psicología.

Si creciste en estas décadas probablemente tengas estos problemas de amistad, según la psicología.

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Por Cristian Reta

Según la psicología, el momento más solitario de la vida no es estar solo, sino perder amistades que no se sostienen. Esa es una de las conclusiones centrales de un análisis difundido por el sitio especializado Ecoticias, que retoma estudios sobre vínculos, envejecimiento y bienestar emocional.

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Lejos de la idea clásica de que la soledad se define únicamente por la ausencia de compañía, la evidencia científica señala que el verdadero golpe emocional aparece cuando las relaciones se diluyen con el tiempo y dejan al descubierto su fragilidad.

El dolor silencioso de las amistades que se apagan

De acuerdo con el informe, muchas personas descubren con los años que algunas amistades dependen casi exclusivamente del esfuerzo de una sola parte. Cuando ese impulso se detiene (por cansancio, cambios de vida o distancia), el vínculo simplemente desaparece.

Este fenómeno suele ser especialmente doloroso porque rompe con una creencia instalada: que los lazos importantes son permanentes. En realidad, la psicología advierte que las relaciones requieren mantenimiento constante y reciprocidad para sostenerse.

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Por qué esto duele más con el paso del tiempo

Durante la juventud, la cercanía cotidiana facilita los vínculos. La escuela, el trabajo o las actividades compartidas funcionan como “andamiaje social” que mantiene las relaciones activas incluso sin demasiado esfuerzo consciente.

Sin embargo, en la adultez ese soporte desaparece por factores como mudanzas, responsabilidades familiares, problemas de salud o el retiro reducen las oportunidades de contacto. En ese contexto, las amistades que sobreviven son, en general, aquellas que ambas partes deciden cuidar de forma activa.

La soledad no es estar solo: es perder conexión emocional

La ciencia define la soledad como una experiencia subjetiva vinculada a la falta de conexión significativa, incluso cuando se está rodeado de personas.

Esto explica por qué alguien puede tener contactos frecuentes y aun así sentirse aislado: no se trata de cantidad, sino de calidad del vínculo. Además, distintos estudios muestran que el apoyo social es clave para el bienestar psicológico, la satisfacción con la vida y la resiliencia emocional.

Uno de los puntos más sensibles que plantea un informe de las Academias Nacionales es que no todas las amistades son incondicionales. Algunas están sostenidas por la costumbre, la conveniencia o la disponibilidad, y se debilitan cuando esas condiciones cambian. Este descubrimiento puede generar frustración o tristeza, pero también abre una puerta: entender que los vínculos genuinos no son automáticos, sino construcciones activas.

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Cómo impacta en la salud emocional

La pérdida o el deterioro de amistades puede ser tan doloroso como una ruptura amorosa, generando un proceso de duelo emocional. A largo plazo, la soledad persistente se asocia con mayores niveles de ansiedad, depresión e incluso problemas físicos, lo que ha llevado a expertos a hablar de una “epidemia de soledad” en la sociedad moderna.

Especialistas como el psiquiatra Robert Waldinger, director del Estudio de Desarrollo Adulto de Harvard en el Hospital General de Massachusetts y la Facultad de Medicina de Harvard, coinciden en que el primer paso es comprender que las relaciones requieren intención y cuidado mutuo. No se trata de forzar vínculos, sino de identificar cuáles son recíprocos y valiosos.

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