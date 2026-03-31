Según especialistas: cuántas sentadillas deberías hacer por minuto según tu edad

No todas las personas tienen la misma capacidad física y la edad influye en estos ejercicios. Especialistas revelan las sentadillas que se logran según la edad.

Los especialistas aclaran que la intensidad varía según la edad y el tipo de salud.

Las sentadillas son uno de los ejercicios más completos y accesibles para evaluar la condición física general. Involucran múltiples grupos musculares y reflejan fuerza, resistencia y coordinación. Sin embargo, algunos especialistas aclaran que existe una referencia casi precisa sobre cuántas se deberían poder realizar por minuto según la edad, lo que permite entender mejor el estado del cuerpo.

Aunque estos valores no son reglas estrictas, sí funcionan como una guía útil para saber si estás dentro de un rango saludable o si hay aspectos que podrías mejorar con entrenamiento progresivo.

sentadillas según la edad Respetar las capacidades individuales es clave para obtener beneficios sin riesgos. WEB Cuántas sentadillas por minuto deberías hacer según tu edad Los especialistas de Healthline establecen valores orientativos que permiten ubicarse de acuerdo a la edad y el sexo, considerando también que cada persona tiene condiciones físicas particulares. En términos generales, estos números reflejan una buena capacidad funcional:

20-29 años: hombres +45, mujeres +40

años: hombres +45, mujeres +40 30-39 años: hombres +40, mujeres +35

años: hombres +40, mujeres +35 40-49 años: hombres +35, mujeres +30

años: hombres +35, mujeres +30 50-59 años: hombres +30, mujeres +25

años: hombres +30, mujeres +25 60-69 años: hombres +25, mujeres +20

años: hombres +25, mujeres +20 +70 años: hombres +20, mujeres +15 Estos valores no buscan generar presión, sino servir como referencia para evaluar el rendimiento físico de forma simple. Si una persona se encuentra por debajo de estos rangos, no significa necesariamente un problema, pero sí puede ser una señal de que conviene trabajar la fuerza muscular y la resistencia.

Además, es importante tener en cuenta que la técnica es clave. No se trata solo de cantidad, sino de realizar cada sentadilla correctamente para evitar lesiones y obtener beneficios a corto plazo.

En una segunda instancia, estos parámetros también pueden utilizarse como objetivo de entrenamiento. Alcanzar progresivamente estos números mejora la movilidad, fortalece las piernas y contribuye a una mejor calidad de vida, especialmente a medida que pasan los años. sentadillas según la edad Este movimiento es uno de los ejercicios principales para un cuerpo sano y ágil. WEB Por qué este ejercicio es clave para la salud física Las sentadillas no solo sirven como indicador de estado físico, sino que también aportan múltiples beneficios al cuerpo . Al trabajar músculos como los cuádriceps, glúteos y el core, ayudan a mejorar la estabilidad, el equilibrio y la postura general.

. Al trabajar músculos como los y el ayudan a mejorar la el y la Además, este ejercicio tiene un impacto directo en la funcionalidad diaria. Actividades simples como levantarse de una silla, subir escaleras o agacharse dependen en gran medida de la fuerza que se desarrolla con este movimiento.

Actividades simples como o dependen en gran medida de la fuerza que se desarrolla con este movimiento. Otro aspecto relevante es que las sentadillas contribuyen a mantener la masa muscular, algo fundamental con el paso del tiempo. A medida que envejecemos, el cuerpo tiende a perder músculo, y ejercicios como este ayudan a contrarrestar ese proceso de forma efectiva. sentadillas según la edad WEB Las sentadillas son más que un ejercicio básico: son una herramienta práctica para medir y mejorar la condición física a cualquier edad. Conocer cuántas son necesarias por minuto, permite tener una referencia clara y trabajar en función de esos objetivos.