Secuestraron droga de la camioneta de Pablo Tamagnini, cantante de La Konga, en un control policial

Pablo Tamagnini, el vocalista de La Konga, vivió un momento tenso en una autopista de Córdoba cuando fue detenido en un control policial y se le confiscó un frasco de marihuana y dos cigarrillos prensados con la sustancia. Aunque se trataba de una cantidad para su consumo personal, la policía se lo incautó.

El incidente ocurrió en el kilómetro 15 de la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz, alrededor de las 23:10, mientras Tamagnini viajaba en una camioneta Toyota Hilux con una acompañante cuando fue detenido por la Policía Caminera.

A pesar del percance, el vehículo estaba en orden y el líder de la banda de cuarteto pudo continuar con su viaje.

Un vocero de la Fuerza Policial Antinarcotráfico que estaba en el operativo explicó al medio local El Doce: “Lo que hace la FPA es constatar si es droga u otro tipo de sustancia. Después interviene la fiscalía y decide si queda preso y si se le secuestra la droga” y agregó que solo “se le secuestró el estupefaciente y el cantante siguió ruta”.

Una de las hijas de Pablo Tamagnini se lanzó como cantante y presentó su nuevo videoclip

Mara, la hija del cantante Pablo Tamagnini siguió los pasos de su papá y no solo lanzó en 2022 su carrera también como cantante, sino que decidió apostar por el cuarteto. Incluso, lanzó un nuevo videoclip y ya cosecha miles de reproducciones.

Así está hoy Mara, la hija de Pablo Tamagnini que es cantante.

La hija del cantante de La Konga está enfocada en su carrera musical y si bien todo arrancó de “curiosidad” como ella contó en una entrevista con La Voz, cada vez se pone más serio.

“Cantar siempre me gustó, pero en realidad yo estudié danza. Nunca me animaba a esto porque llegaba a pensar que no era tan buena”, reveló la joven al portal.

“‘Mejor me quedo con el baile y con lo que me surja’, razonaba. Y así fue hasta que un día fui al estudio a acompañar un amigo y el productor me escuchó cantar a la pasada”, contó.

Mara y Pablo Tamagnini en el Gran Rex (Foto: @tamagninimara)

En su corta carrera, Mara fue parte de una de las diez históricas noches de La Konga en el Teatro Gran Rex. La cantante, que vive en Buenos Aires, sueña con pisar grandes escenarios, pero con su proyecto como solista.