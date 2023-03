Así está hoy Mara, la hija de Pablo Tamagnini que es cantante y presentó su nuevo videoclip

Mara, la hija del cantante Pablo Tamagnini siguió los pasos de su papá y no solo lanzó en 2022 su carrera también como cantante, sino que decidió apostar por el cuarteto. Incluso, lanzó un nuevo videoclip y ya cosecha miles de reproducciones.

La hija del cantante de La Konga está enfocada en su carrera musical y si bien todo arrancó de “curiosidad” como ella contó en una entrevista con La Voz, cada vez se pone más serio.

“Cantar siempre me gustó, pero en realidad yo estudié danza. Nunca me animaba a esto porque llegaba a pensar que no era tan buena”, reveló la joven al portal.

Así está hoy Mara, la hija de Pablo Tamagnini que es cantante.

“‘Mejor me quedo con el baile y con lo que me surja’, razonaba. Y así fue hasta que un día fui al estudio a acompañar un amigo y el productor me escuchó cantar a la pasada”, contó.

En su corta carrera, Mara fue parte de una de las diez históricas noches de La Konga en el Teatro Gran Rex. La cantante, que vive en Buenos Aires, sueña con pisar grandes escenarios, pero con su proyecto como solista.

Mara y Pablo Tamagnini en el Gran Rex (Foto: @tamagninimara)

Mara Tamagnini reversionó el tema “Lo siento” en cuarteto

La joven ya tiene algunos videoclips y ahora sumó “Lo siento”, el tema del cantante español, Francisco Javier Álvarez Beret, lanzó en 2018 y fue un verdadero éxito.

En este nuevo video, la joven cantante lució su larga cabellera rubia con mechas violetas y las tomas fueron realizadas en una habitación, con un micrófono como parte de la escenografía.

“Tan hermosa y talentosa como siempre!! Vamos Mar!!”, “Que siempre sea cuarteto, hermosa versión Mara”, “bella, y alegre! vamos por mas cuartetazos Mara!!”, “Que voz por Dios, a Romperla”, “Un estilo propio. y super divino.. genial”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron debajo del video en su canal de YouTube.

Así está hoy Mara, la hija de Pablo Tamagnini que es cantante.

Así está hoy Mara, la hija de Pablo Tamagnini que es cantante.

Así está hoy Mara, la hija de Pablo Tamagnini que es cantante.