De Trueno a Fito Páez: cuáles son los shows que agitarán el otoño mendocino

Es sabido que después de los festivales de verano y la Fiesta de la Vendimia, en Mendoza comienzan los anuncios de shows y eventos foráneos que llegan a la provincia.

A los ya anunciados conciertos de Zaz y Fito Páez, como dos de los eventos más importantes de la cartelera en abril, se suman algunas bandas esperadas y regresos para los fanáticos.

En tanto, la cartelera teatral también propone un mapa de estrenos exitosos en la temporada de verano, que comienzan su gira nacional y Mendoza es parte del tour.

Tomá apuntes, prepará la agenda y la billetera para elegir qué show vas a ver en 2023.

De Trueno, Zaz a Los Caballeros de la Quema sin escala

El parlante se enciende el sábado 18 de marzo, en el auditorio Ángel Bustelo, con el concierto de Trueno. El joven músico y exponente del rap y la música urbana llega por primera vez a Mendoza con “Bien o Mal Tour”, show donde presenta su último disco y fue éxito en Buenos Aires con dos Luna Park sold out. Las últimas entradas están disponibles en Tuentrada.com, Maxi Mall y Moicano Rockería.

Ese mismo día, pero en el Estadio El Santo llega el dúo La T y la M. La banda de cumbia popular por su hit “Pa’ la Selección”, furor en el mundial de fútbol se presentará a la medianoche en Rodeo del Medio. Las entradas estarán a la venta a partir del lunes 13 de marzo en Chamu Rockería (San Martín), Cara de Perro (Galería Caracol, Ciudad) y la página Recitales en Mendoza.

El viernes 24 de marzo se presenta The End. El mejor tributo a Pink Floyd llega al auditorio Ángel Bustelo, con su gira por los 50 años de “The Dark Side of the Moon”, con un show muy especial desde lo visual y la puesta en escena. Las localidades están disponibles en Tuentrada.com.

El domingo 26 de marzo, vuelven Los Espíritus a Mendoza. La banda de rock alternativo tocará en 23 Ríos (Luján de Cuyo), en el marco de su reciente gira por las provincias. Los tickets están a la venta en Entradaweb.com.ar.

Otro que vuelve es Santiago Motorizado. El líder de El Mató a un Policía Motorizado llega con su proyecto solista, para presentar el disco “Canciones sobre una casa, cuatro amigos y un perro”, ganador del Premio Gardel 2022. El músico estará el viernes 31 de marzo, a las 20 horas, en Cultural Aurora (Ex Bodega Giol, Maipú). Las entradas están a la venta en Entradaweb.com.ar y van de los $3500 a $5000.

En abril, la apuesta es fuerte. El 9 de ese mes llega la artista francesa Zaz. En el marco del “Organique Tour”, la cantante se presentará por segunda vez en Mendoza, con un show prometedor de calibre internacional, para repasar su último disco “Isa”. La cita será en el Stadium Arena Maipú, a las 21 horas y las entradas están disponibles en Tuentrada.com, Maxi Mall y boletería del Arena.

Casi una semana después, pero en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo vuelve Fito Páez con la gira “El Amor 30 años Después del amor”. El astro del rock nacional después de presentarse en el Estadio de Vélez Sarsfield vuelve a la provincia, en un momento de éxito rotundo en su carrera. La cita es el 15 de abril, a las 21 horas y los últimos tickets disponibles están en Tuentrada.com y Maxi Mall.

El músico llega con su exitosa gira en abril. Quedan las últimas localidades disponibles.

Y para el público rockero, en abril hay más novedades. Porque el sábado 8 debuta en Mendoza La Kermes Redonda. El grupo Los Decorados, conformado por los históricos ex Redonditos de Ricota “Semilla” Bucciarelli, Sergio Dawi, Tito Fargo y Hernán Aramberri, proponen una experiencia musical que actualiza la mística y espíritu de una de las bandas más importantes de la historia de rock nacional. El show será en el auditorio Ángel Bustelo y las entradas se venden en www.ticketek.com.ar, Moicano Rockeria, La Cañada Drugstore, Siempre Deportes, Happy Farm y Mantis Paradise.

Otro anuncio para abril es el show de Las Pelotas. La banda comandada por Germán Daffunchio regresa el próximo mes a la provincia. Hasta ahora solo se confirmó el escenario, que será el auditorio Ángel Bustelo. En breve saldrán a la venta las entradas.

El 13 de mayo, la banda de rock Eruca Sativa celebra sus 15 años, en el teatro Plaza de Godoy Cruz. El power trío presentará su último disco “Dopelganga”. Las entradas están en Tuentrada.com, Maxi Mall y boletería del teatro.

Uno de los grandes anuncios para mayo es la vuelta de Los Caballeros de la Quema. La banda de Iván Noble celebra los 25 años de la salida de su exitoso álbum “La Paciencia de la araña” y tras agotar un show en el Luna Park comienzan su gira nacional, después de dos décadas de su separación.

En mayo, la mítica banda de rock vuelve a Mendoza.

El show será el 20 de mayo, en el Estadio Arena Maipú. Las entradas están disponibles en Tuentrada.com y boletería del Arena, y van desde los 6 mil pesos a los 10 mil pesos, el sector preferencial.

Por último, una de las novedades es el proyecto solista de Emiliano Brancciari. El cantante de No Te Va Gustar llega con su disco “Cada segundo dura una eternidad”, con el que comenzó una gira por todo el país y recala en el teatro Plaza, el 8 de junio. Las entradas están disponibles en Tuentrada.com.

Grandes obras agitan la cartelera

Para los meses de otoño se esperan importantes visitas de obras de teatro y humor. El próximo fin de semana, el sábado 18 y domingo 19 de marzo, la comedia “Rotos de Amor”, a cargo del elenco local junto a la participación de Victor Laplace, brindará dos funciones. El sábado, en el teatro Plaza de Godoy Cruz y el domingo, en el auditorio Municipal de Tunuyán. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar.

El viernes 17 de marzo, el comediante Ezequiel Campa llega con su nuevo show “Si pero no”, al teatro Selectro. Las entradas están en eventbrite.com. Y el sábado 18, otros que vuelven con nueva obra, es el dúo Sutottos. La dupla compuesta por Andrés Camino y Gadiel Sztryk presenta “Perdón”, una comedia hilarante sobre el reencuentro de dos amigos de la infancia que se transforma en una disputa permanente entre sus egos, reclamos del pasado y frustraciones del presente. La cita es el sábado 18 de marzo a las 21, en el Teatro Mendoza y las entradas están a la venta en Entradaweb.com.ar.

En abril, la marquesina de las principales salas estará encendida con pesos pesados del teatro y la comedia. Para comenzar el mes, el 1 de abril vuelve el thriller psicológico “El cuarto de Verónica”.

La obra protagonizada por Silvia Kutika y Fabio Aste, ganadora de dos premios Estrella de Mar ofrecerá su última función en el marco de su gira despedida, en el teatro Plaza de Godoy Cruz. Las entradas están disponibles en EntradaWeb.com.ar. Una oportunidad única para disfrutar de una pieza aclamada por el público y la crítica.

En tanto, para Semana Santa debuta el music hall “Holter. No solo es el corazón”. Escrita e interpretada por Martín Seefeld (recordado por su papel en “Los Simuladores”), la producción estrenó en el verano y ofrecerá dos únicas funciones, el viernes 7 y sábado 8 de abril, a las 21, en el teatro Mendoza. Las entradas están a la venta en Tuentrada.com y Maxi Mall.

El music hall interpretado y escrito por Martín Seefeld llega el 7 y 8 de abril, al teatro Mendoza.

Martín Seefeld, Luly Drozbek y Gastón Torello protagonizan “Holter”, una obra que invita a transitar y reflexionar sobre la vida, pero atravesado por un humor profundo, que combina en escena monólogos, baile y música. Y ponen en el tapete los temas que nos aceleran el corazón: la convivencia, los hijos, los logros, las frustraciones y también los miedos. Una pieza diferente en los códigos del music hall.

Y si de humor se trata, “Las chicas de la culpa” son un fenómeno de la cartelera, que vuelven a girar por el país. Malena Guinzburg, Fernanda Metilli, Connie Ballarini y Natalia Carulias preparan un show diferente en cada función y regresan al teatro Plaza, el domingo 23 y lunes 24 de abril. Las entradas están a la venta en Entradaweb.com.ar.

"Las chicas de la culpa" llega a Carlos Paz. (Gentileza de la obra)

Y el 27 de abril, Pepe Cibrián Campoy vuelve a subirse a un escenario para protagonizar “Pepe con Pepe”. Un espectáculo intimista que propone un repaso por su vida personal y artística, con la impronta que lo caracteriza. La función en Mendoza será el 27 de abril, en el teatro Plaza. Los tickets están a la venta en Entradaweb.com.ar.