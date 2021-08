Santiago Motorizado trae a Mendoza la banda sonora de Okupas y parte su nuevo disco

Luego de que Bruno Stagnaro lo eligiera para musicalizar el regreso de la icónica serie Okupas, Santiago Motorizado sintió que tocó el cielo con las manos. Se declara un gran fanático y se le llena el pecho de orgullo al ser el elegido de darle la impronta musical a la serie que marcó a toda una generación.

“Para mí fue genial, de las cosas más importantes que hice en mi vida en formato audiovisual, no creo que vaya a trabajar en algo tan genial como Okupas”, admite sin culpa el músico.

Poster de la gira por Mendoza.

En tres funciones que tendrán lugar de jueves a sábado de la próxima semana, Santiago regresa a la provincia. En esta presentación traerá un nuevo show que recorrerá, no solo las canciones de la banda sonora de la serie Okupas, sino que también presentará parte de su próximo disco.

El líder de El mató a un policía motorizado se presenta el jueves 2 de septiembre a las 19 en el Teatro Roma de San Rafael, el viernes en el Teatro Imperial Maipú a las 19 y 21 horas, y el sábado en el Auditorio Municipal de Tunuyán a las 21.

La banda sonora de Okupas

Para un seguidor de la serie, realizar las pistas que musicalizarían cada una de las escenas de la icónica producción fue un total placer. Santiago cuenta que en principio Bruno lo contactó por las canciones de El mató, aunque luego hubo una propuesta aún más tentadora.

“Me comentó que tenía que reemplazar otras 60 escenas más y me propuso si me animaba a componer moviéndome del registro de El mató, que no suene tanto por ese lado. Yo obviamente me copé enseguida.”

El músico eufórico relata: “Había mucho rock, pero también deje para lo último un desafío grande y divertido que fue sumergirme en géneros ajenos a lo que yo hago, que fue hacer cumbia, folclore, música electrónica y tango. Fue un trabajo que estuve haciendo durante todo un año y que hoy pudo ver la luz.”

- ¿Cómo fue el proceso de sumergirse en nuevos espacios desconocidos?

Estuvo bueno, fue un momento de investigación. Fueron géneros que suenan todo el tiempo y uno ya los conoce, están en las calles o las radios, de alguna manera uno lo conoce. Pero sumergirse en la composición fue todo un trabajo de estudio.

También reforzar esa idea de que las canciones después de todo tienen una matriz que las unifica, cuando uno les da la forma final. Evidentemente los géneros tienen su característica que marca el estilo, pero en sí la composición melódica tiene un patrón que une a toda la música popular que incluye al rock y a todas sus variantes. Desde ese lado me anime más fácil. Después escribiendo, tratando de respetar estéticas de cada género y animándome, probando.

Santiago Motorizado fue el encargado de darle la banda sonora a Okupas.

- Hubo muchas voces conocidas en el disco…

Si, este proceso lo hice con Felipe Quintans que fue quien ejecutó la mayoría de los instrumentos. En casos puntuales llamamos a artistas, para la cumbia a Javier del estudio Koala en el conurbano y se re copó, con el folclore tuvimos que llamar a un montón de músicos con los que a veces no puedo compartir porque vamos por otro lado y acá fue una experiencia única.

En el caso de la cumbia invitamos a Vicentico, a Jorge Serrano, invité a Nina Suárez Bléfari que estuvo bueno porque ella aportó su voz en algo que nunca había hecho. Aprovechando la oportunidad de compartir con músicos admirados.

- ¿Hubo alguien que te querías incluir?

En una canción invité a cantar a Antonio Ríos, le mostré dos canciones. La que canté con Vicentico y la otra que él sentía que no encajaba tanto con su registro vocal. Me quedó esa colaboración pendiente, ¿cuántas veces se puede hacer algo con él? Así que le dije que en el futuro iba a componer una canción que le quede cómoda a él pero son de esas cosas que te quedan vibrando cuando te sumergís en algo nuevo.

- ¿Cuál fue tu canción favorita?

Me gusta mucho “Tonto corazón”, la cumbia que canté con Vicentico. También me gusta “Polvo de estrellas”, que tiene un pulso más de Sandro un poco rockero. Otra es “Mil derrotas” que está en la escena donde Ricardo vuelve a la casa de la abuela y ella está escuchando una especie de canción italiana antigua y es una mezcla extraña que me gusta mucho cómo gustó.

- Además, hiciste las ilustraciones de los posters relacionados con Okupas.

Es algo que me copa y que retomé cuando empecé con El mató, que me volvió a inspirar en ese sentido. Me gusta tomarme tiempo de diseñar los posters de las giras y las portadas de los discos, me gusta sentarme a dibujar y pintar.

- En Mendoza dejarás tu marca…

Vamos a hacer un mural con todos los dibujos que hice para la gira. Todavía no sé qué técnica vamos a usar, si será pintado sobre la pared o va a ser algo con esténcil y pegatina, pero aprovechar que tuve este tiempo para estos dibujos y que quedaron muy lindos.

A instancias de Bruno Stagnaro, el bajista y cantante de Él mató a un policía motorizado se hizo cargo de la actualización de la banda sonora de la miniserie. (Gentileza Agenda de Música).

- Contame sobre el disco, ¿esta experimentación de géneros ha modificado en algo el trabajo?

El disco esta encarado y no creo que entre algo nuevo, pero siempre indirectamente cualquier experimento repercute en tu obra siguiente. Por ahí de manera indirecta, en todo en ese ejercicio uno va aprendiendo y es inevitable. El disco nuevo se va a diferenciar de lo que hice en Okupas, aunque más adelante no sé qué va a pasar.

- ¿Y ahora qué sigue?

Más adelante cuando pueda continuar, retomaré la grabación de mi disco. La comencé en febrero, pero la tuve que posponer por la fecha de entrega de Okupas. La idea es que son canciones de hace años y con una estética instalada, no va a variar mucho ahora.