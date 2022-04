Se le desprendió la retina tres veces y salvó su ojo por reconocer los síntomas

Un usuario de Twitter, “@casidolape”, hizo un hilo contando cómo se salvó tres veces de quedarse ciego de un ojo, gracias a haber podido reconocer los síntomas del desprendimiento de retina.

“Hace 5 años, mientras cenaba, empecé a ver todo verde de ese ojo (el derecho), creí y que estaba teniendo un ACV” comenzó el joven, y siguió diciendo que rápidamente fue al Hospital Alemán, donde lo vieron 6 médicos, y llegaron a la conclusión de que se le había desprendido la retina del lado del cerebro.

Un joven contó por Twitter que se salvó de quedarse ciego gracias a reconocer los síntomas de desprendimiento de retina.

Le pidieron que llamara a su familia y avisara que no se iba a ir, ya que si no lo operaban dentro de las próximas 6 horas podía quedarse ciego. “Me hicieron avisar a mi familia, y con tecnología láser, lo solucionaron, sin yo sentir prácticamente nada” compartió el sujeto.

Le unieron la retina al ojo, y al finalizar le dijeron “puede volver a pasar en algún momento, y todo el secreto está en que te des cuenta de las señales de alerta”.

Al mes le volvió a pasar lo mismo, según cuenta el joven en Twitter “exactamente al mes se me volvió a desprender la retina del mismo ojo, y corrí cuando vi el segundo síntoma.” y agregó que: “a los tres meses volvió a ocurrir, otra vez desprendimiento, pero esta vez con el tercer síntoma.”

Los Síntomas que describe @casidolape

Ver mucha luz de un ojo, más que del otro. De color o solo blanco.

Qué se les aparezcan como manchas en el ojo , que vuelan, tipo moscas.

Qué una parte de la visión del ojo les quede como en sombras, aunque puedan ver bien con el resto del ojo.

Gracias a estar atento a esos síntomas fue que el twittero pudo salvar su ojo y evitar quedarse ciego “me operaron tres veces el mismo ojo, y en todos los casos dijeron que gracias a haber reconocido los síntomas, lo salvé. Desde entonces, nunca más un problema, y de hecho según el oftalmólogo tengo el 100% de visión de ese ojo, raro para mi edad, ni presbicia siquiera.”

Las reflexiones finales del joven en Twitter.

Para finalizar el hilo el internauta reflexiona sobre las situaciones que pasó y para tratar de evitar que alguien se quede ciego por no saber reconocer los síntomas “por qué se los cuento? Porque les juro que si leen bien lo que describí, nunca escucharán la horrible frase que me dijeron ‘sabe cuánta gente queda ciega de un ojo por no hacerlo ver en seguida porque no reconocen los síntomas?’ Ojalá nunca les pase, pero ya saben, corran!”.