Se filtró una foto inédita de Ricardo Fort y Guido Süller disfrazados de egipcios, cuando eran novios

Guido Suller compartió una foto inédita de su pasado romance con Ricardo Fort, que no la conocía y le llegó de forma anónima a su cuenta de Instagram. En la postal, ambos se encuentran disfrazados de egipcios: “Queríamos que todos mueran por nosotros, pero jamás nos íbamos con otro porque eramos pareja”, explicó el mediático.

A Guido Suller le llegó una foto desconocida a través de Instagram en donde se lo ve junto a Ricardo Fort, de muy jóvenes, disfrazados ambos de egipcios. El mediático le explicó a Infobae que el año de la foto fue 1988 y que era la segunda vez que se disfrazaban asi. “La primera vez a él le molestó que yo mostraba demasiado, me arrancó el traje y nos peleamos, así que no pudimos ir. Y la segunda fiesta quedamos de acuerdo que íbamos a ir los dos iguales”, dijo Guido.

La foto desconocida que se filtró esta semana

Luego, explicó a donde habían ido lookeados así. “Los millonarios gays argentinos hacían fiestas e invitaban a chicos lindos, y nosotros éramos los chicos lindos. Pero no éramos prostitutos, éramos terriblemente seductores y queríamos que todos mueran por nosotros, pero en realidad éramos pareja, entonces jamás nos íbamos con nadie”, agregó.

“Éramos el bocadito que todo el mundo se quería comer. Eran fiestas para homosexuales en casas privadas porque casi no había boliches gay, no estaban permitidos”, expresó el mediático.

El mediático y el chocolatero fueron pareja durante un año y medio

¿CÓMO FUE LA RELACIÓN ENTRE SULLER Y FORT?

Hace un tiempo, en distintas entrevistas, Guido Suller contó detalles del amorío a finales de los 80′. “Yo tenía 21 años y él 19. Se quedaba a dormir en casa. Cuando se operaba, mi mamá le ponía hielo en la cara para que se deshinche. Fuimos pareja un año y medio, él se me declaró a mí, éramos muy lindos”, explicó.

Para el aniversario del fallecimiento de Ricardo, Guido lo recordó con mucho amor y le dijo: "te amo"

También reveló el motivo por el cuál la pareja no siguió adelante. “Se terminó por infidelidades de él, me decía que no tenía experiencia y que quería experimentar”, agregó.

En un aniversario de la muerte del millonario, Guido le escribió un sentido mensaje y demostró lo fuerte e intensa que fue la relación para él. “Ya es hora de que te suelte. No puedo vivir aferrado al pasado. Es como estar un poco muerto, ¿sabés? Fuiste, sin duda, el amor de mi vida. Te voy a llevar siempre, pero siempre dentro mío, hasta el último día de mi vida. Tal vez, cuando yo parta, nos encontraremos. Te amo”, escribió.