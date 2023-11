Se enteró que su novia le fue infiel e ideó un costoso plan para separarse: “La excusa perfecta”

No hay una única o determinada forma de actuar al descubrir una infidelidad, cada persona reacciona de diferentes maneras. Tal como expresa uno de los últimos hits musicales de Shakira, dos opciones son “llorar” o “facturar”. Sin embargo, un tiktoker argentino encontró una tercera opción para afrontar la situación. Como contó en su cuenta de la red social asiática, al enterarse de que su novia lo engañó, reservó un viaje a Brasil para ambos y pagó con la tarjeta de crédito de ella.

Charly Menegatti suma más de un millón de visitas en su perfil de TikTok tras postear un video en el que reveló que viajó a Brasil con su novia por un particular motivo. “Si la gorda te dice que quiere una escapadita, vos reservás un hotel, sacás dos vuelos a Brasil y te venís”, comienza el metraje.

Hasta ese momento su posteo es normal e incluso se puede ver a su pareja sentada algunos metros detrás de él, pero el joven no tarda en arrojar la bomba: “Eso sí, la parte de que pagaste todo con su tarjeta de crédito se la tenés que decir a la vuelta. Yo en mi caso ya me quería separar”. Para evitar que el inicio del metraje tome desprevenido al espectador, el joven escribió en la descripción del video “Ser cornudo sale bien”.

“Aprovecho, me vengo a pasar unas vacaciones hermosas, divinas y después se enterará que hice todo con su tarjeta. Va a ser la excusa perfecta para separarnos”, cierra el tiktoker. Para dar más contexto de por qué actuó de esa forma, el protagonista indicó en el propio visual: “Me hizo corneta y no sabe que yo sé”.

La publicación, realizada el 21 de octubre, recibió más de 110 mil me gustas y cientos de comentarios. Algunos de las insólitas opiniones de los internautas: “Me faltaron clases de viveza para cuando me gorrearon”; “Avisá cuando te separes que acá las pibas te cuidamos”; “¿Es un video triste? ¿Feliz? Tiene todo”; “Este pibe es de escorpio”; “Él no domina el mundo porque se hizo unas escapaditas”; “Juro que espero la parte dos y te voy a seguir solo para ver su reacción”.

