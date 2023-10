Le hizo escuchar un audio falso a su novio en el que decían que era infiel y su reacción no fue la esperada

Una joven tiktoker, conocida como @milagroscoto2, ideó un experimento en el que hizo escuchar a su novio un audio falso de una chica que lo acusaba de ser infiel. La sorprendente reacción de su pareja generó risas y se volvió viral en TikTok.

El falso mensaje de voz decía: “Hola linda, no me conocés y la posta, te mando un audio para que sea más fácil y no se malinterpreten las cosas. Hace un par de semanas me estoy hablando con tu novio, al principio se la seguí y te pido mil disculpas porque no sabía que tenía novia. Él me decía que no tenía, pero semanas después, hablando con una amiga, me dijo que sí. Te pido perdón, yo tengo los mensajes en los que él me dice que me quiere ver”.

Ante esta supuesta revelación de infidelidad, la reacción del novio de Milagros no fue la esperada. En lugar de una respuesta defensiva o preocupada, el joven preparó un mate y se lo ofreció a su pareja.

La publicación se volvió viral con 1.5 millones de reproducciones y 173,000 ‘me gusta’. Los usuarios se divirtieron con la respuesta tranquila del joven. Algunos comentaron que su reacción reflejaba la seguridad en su relación, mientras que otros compararon su apariencia con la de celebridades como Messi y el youtuber Luisito Comunica.

“Su reacción es de alguien con la conciencia tranquila, banco”, comentó un usuario. “El que nada esconde, nada teme”, “Muy seguro el tipo”, “Jajajaja es una mezcla de Luisito comunica y Messi”, “Fua te imaginas andar con uno que pongas ese audio y este así de tranquilo porque no se mandó NINGUNA, imposible”, “Él: con un matecito se arregla”, fueron los comentarios más destacados.

SEGUÍ LEYENDO: