Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o el Papu Gómez: cuál es el jugador de la selección que prefieren las argentinas

En la Selección Argentina de fútbol de varones siempre hubo jugadores atractivos. A veces más, a veces menos, pero siempre uno que otro, y para gustos variados.

En las últimas horas circuló un tuit en la que una chica planteaba un escenario “random” - como se dice ahora - en el que el seleccionado se convertía en ese grupo de pibes con el que te encontras cuando te vas de vacaciones con amigas.

“Si fuera joven y la Scaloneta fuera el grupo de amigos que alquilaron la casa da al lado en San Clemente yo apuntaría al Dibu”, escribió la usuaria conocida como @marilinki_ en la red del pajarito.

Una tuitera planteó un escenario hipotético y miles de argentinas confesaron qué jugador les gusta

El tuti rápidamente se volvió viral y superó los 11 mil “me gusta”, más de 900 citas al tuit y más de 400 retuits. Un hitazo. Las respuestas son geniales, ideales para leerlas con un balde de pororó.

EL PODER DE LOS “PETISOS” FRENTE A LA BELLEZA NATURAL

En las respuestas hubo una constante que sorprendió a más de uno. El Papu Gómez fue uno de los más elegidos, muy por encima de los “obvios”, entre los que se cuentan Rodrigo De Paul y Leandro Paredes.

Rodrigo De Paul la rompió con una producción fotográfica

¿Qué jugador de la selección eligen las argentinas?

¿Qué tiene el Papu que enamora? La buena onda. Conocido como uno de los graciosos del grupo, el Papu Gómez es sinónimo de diversión garantizada y, anoten chicos, esto garpa un montón.

“Otamendi de una. Se va antes q el resto así q ahí le tiro onda a de paul, me rebota y me chapo al papu amanecidos después de jugar al truco todos en pedo. Vuelvo y el único que me agrega a ig es angel correa q le pone a todas las historias ah la novela del verano” se puede leer en una de las respuestas.

“Flashearía con De Paul ni bien llego porque hegemónico pero dos chistes después me daría cuenta que el Papu es el dueño de mi culo y mi corazón” escribió una usuaria conocida como Lula.

El que no se queda atrás es el Dibu Martínez, que en este escenario hipotético conquista un montón con la altura y el inglés. Lo mismo que Otamendi y Nicolás Tagliafico.

MATERIAL EDUCATIVO PARA CHICOS

A lo largo de todas las respuestas, hubo un par de apariciones de varones. Algunos para criticar, pero uno la vio y supo que todo este material tiene un potencial incalculable, a la hora de saber qué quieren las pibas, lamentablemente reconoció que él no iba a saber capitalizar este conocimiento.

“Nota mental: Reencarnar como Rodrigo”, escribió otro usuario.

MESSI NO SE TOCA, MESSI ES DE ANTONELA EN ESTA VIDA O EN CUALQUIERA IMAGINARIA

Una de las usuarias de la red social se percató que nadie nombró a Messi y lo puso a consideración del resto. “Messi es de Antonella. Messi no se toca” le respondieron.

Y sí, un poco de razón tiene.