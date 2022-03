Ricardo Fort tendría otro hermano al cual la familia no dejó que conociera

La historia y la vida de Ricardo Fort siguen dando qué hablar a pesar de que hace 9 años falleció. La reciente muerte de Gustavo Martínez, su ex pareja y tutor de sus hijos mellizos, destapó grandes conflictos en el entorno familiar del chocolatero millonario y ahora, apareció otro dato revolucionario.

Es que según trascendió, el empresario tendría un hermano al que su familia lo ocultó y él habría encontrado en Santiago del Estero. Fue el periodista Diego Esteves, en “A la tarde”, quien informó el nuevo capítulo escandaloso de la vida de Fort.

“Este secreto lo enfrentó a Ricardo con sus hermanos. Tiene que ver con una relación extra matrimonial de Carlos Fort”, comentó y añadió que la mujer en cuestión se llamaba Dalmira, una ama de llaves del hogar familiar.

“En 2009, Ricardo se tomó un avión privado para ir a Santiago del Estero. Iba a un evento privado pero en paralelo hubo una misión secreta con un grupo de investigadores para ir a Madre de Ciudades, una localidad ubicada en Pozo Hondo. Allí iba a buscar a esta familia: madre e hijo”, dijo al aire del programa de América y aseguró: “El supuesto hermano de Fort hoy tiene aparentemente 35 años”.

El panelista de Karina Mazzocco siguió proporcionando datos: “Le pagaron a ella y a su hijo para que no reclamen nada. El acuerdo está confirmado por un allegado de la familia de Dalmira y por una fuente de los Fort. Cuando Ricardo encuentra a esta persona le hace un acuerdo que contemplaba casa y educación de por vida”.

¿Quién se quedará con la herencia de Ricardo Fort?

Ricardo Fort era padre de Marta y Felipe, los mellizos que acaban de cumplir 18 años y que, al tener la mayoría de edad, pasaron a ser los herederos. Los jóvenes dijeron que se harán cargo de la empresa de la familia y le plantearon cambios.

El joven aseguró que modificaría el tamaño del clásico chocolate marroc: “En cuatro o seis meses, va a ser cuatro veces más grande, cuatro veces más rico, pero más caro. Es lo que hay”. Y que también cambiará las poéticas frases del bombón por dichos de su padre, tales como “Maiameee”, “¡Sacá la mano de ahí, carajo!”, “Mamá, cortaste toda la loooz” y “Basta chicos”.

Felipe Fort, en Miami.

Por su parte, Martita aseguró que trabajaría dentro de la empresa pero que también quiere insertarse en los medios. “Estoy viendo por cuál rumbo ir. Quiero hacer clases de actuación, ver cómo me va con eso, la gente me dijo que tengo futuro ahí, que puedo ser una buena actriz. También me gusta el canto, pero primero me quiero formar, y si todo sale bien capaz me dedico a eso”.