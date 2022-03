Zaira Nara habló sobre la renuncia de Iván de Pineda a la conducción de La Peña de Morfi

A días de la triste muerte de Gerardo Rozín se supo que Iván de Pineda se bajaba de la conducción de La Peña de Morfi. El modelo y conductor había sido convocado por el propio creador del ciclo de Telefe.

Luego del programa especial que el canal le dedicó con tres de sus compañeras en distintas etapas del programa a la cabeza, como Jésica Cirio, Julieta Prandi y Zaira Nara, esta última se refirió a la decisión de Iván.

“Sé que Gerardo estaba muy contento con su elección”, declaró Nara en diálogo con Socios del espectáculo en El Trece, ante la consulta sobre la baja de Iván.

Rozín había propuesto a Iván de Pineda como conductor de La peña de morfi.

Zaira también explicó que, “es un programa creado por Gerardo, producido por él, y no es tan fácil ocupar ese lugar. Me parece que la persona que lo haga tiene que ir por otro lado, encontrar su ritmo. Iván tiene un carrerón, es súper inteligente y tal vez fue también inteligente en tomar esta decisión. Seguramente”.

Y agregó, siempre muy cauta en sus palabras intentando justificar a de Pineda: “Por algo él ha sentido que no era. Hay que ver, capaz que después se arrepiente y vuelve”. Al tiempo que cuando le consultaron si se animaría a aceptar la conducción del icónico ciclo televisivo, Zaira se sinceró explicando “No me veo conduciendo La Peña de Morfi, no me llegó la propuesta”.

Zaira Nara y Gerardo Rozín

En tanto, aun no se sabe quién será el conductor tras descartarse los nombres de Nicolás Repetto y Migue Granados.