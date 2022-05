Revelaron datos escalofriantes de Felipe Pettinato antes del incendio: “La estaba pasando mal”

Un incendio de gran dimensión se originó en el departamento de Felipe Pettinato ubicado en un edificio de calle Palpa 2300, en Belgrano. En el siniestro murió una persona, que sería el amigo del joven. Además, el hijo de Roberto Pettinato debió ser internado ya que sufrió complicaciones por inhalación de humo y habría tenido un brote psicótico.

Ante la incertidumbre de lo que ocurrió entre las cuatro paredes del recinto del joven, el periodista Juan Etchegoyen contó en su programa “Mitre Live” algunos detalles acerca de la vida personal de Felipe, que podrían dar indicios sobre los sucesos detrás del siniestro ocasionado en la medianoche del pasado lunes.

“Esta mañana muy temprano cuando me enteré lo que había pasado en el departamento de Colegiales de Felipe Pettinato me puse a buscar información”, comenzó el conductor radial.

Luego continuó con unos detales que le dijo una fuente cercana al hijo de Roberto: “Él no volvió a ser el mismo después de su separación de Sofía Colasante”. Y agregó que aparentemente esta situación habría provocado que Felipe se junte con personas que no serían las mejores influencias, “él la estaba pasando mal”, aseguró el periodista.

“Pero acá el dato no es sólo esto de su separación con la mamá de su hija sino que me dicen que a Felipe lo habría angustiado muchísimo la noticia del nuevo noviazgo de su ex que te confirme en este programa este verano”, dijo al respecto.

Felipe Pettinato

Y concluyó: “Esto fue una bomba para él y no se la esperaba, yo no sé si él sigue enamorado de Sofía pero no cuentan que no tomo bien lo de la nueva pareja de ella que se llama Tomas Molina”.

Sofía Colasante junto a su nuevo novio

Quién era el reconocido neurólogo y amigo de Pettinato que falleció en el incendio del departamento

En la tragedia murió una persona, identificada por fuentes policiales como Melchor Rodrigo, de 44 años, conocido por sus trabajos sobre la enfermedad de Lyme.

La autopsia reveló que Melchor murió por quemaduras críticas, congestión, edema y hemorragia pulmonar. Cuando los bomberos entraron al departamento F del piso 22 del edificio, encontraron a la víctima fatal y a Felipe Pettinato, de 29 años, con signos de intoxicación por monóxido de carbono, según el reporte policial.

Incendio en Belgrano

El hijo del conductor le dijo a la policía que la víctima era su amigo, con quien estaba compartiendo una cena.

Melchor Rodrigo era un reconocido neurólogo que se definía como un “apasionado por la Neuroinmunología” y su lucha contra la enfermedad de Lyme fue reconocida a nivel mundial.

Entre sus trabajos se destaca uno sobre el PANDAS (Pediatric Autoinmune Neuropsychiatric Disorder Associated with Streptococcus), un trastorno del movimiento causado tras la infección por Estreptococo y su relación con la Epilepsia.