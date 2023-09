¿Reciben dólares de cara chica en Estados Unidos? Un argentino contó su experiencia y dio una advertencia.

Un argentino compartió su experiencia en Estados Unidos a través de TikTok, donde relató un curioso episodio que vivió al intentar pagar una compra con un billete de 100 dólares de “cara chica”, emitido en 1995. La anécdota arrojó luz sobre el desconocimiento de algunos comerciantes en Estados Unidos sobre este tipo de billetes, y el argentino dio una advertencia para futuros visitantes.

El usuario de TikTok conocido como @tonycoast explicó que estuvo haciendo compras en una tienda Ross y optó por pagar con uno de estos billetes. Sin embargo, su experiencia tomó un giro inesperado: “Pagué con un billete de 100 dólares cara chica. Me tuvieron aproximadamente cinco minutos revisándolo y casi no me lo aceptan, a pesar de ser de curso legal” dijo.

En su video, Ton enfatizó que, en Estados Unidos, los comercios están obligados a aceptar estos billetes: “En Estados Unidos sí o sí se los tienen que aceptar. En caso de que un empleado no se los quiera tomar, pidan amablemente hablar con un manager para decirle que es un billete de curso legal”.

El argentino también advirtió que es poco común encontrar billetes de “cara chica” en Estados Unidos, a diferencia de Argentina, donde son más frecuentes. El joven también manifestó: “no en todos los lugares de Estados aceptan sus propios billetes”.

En su relato, @tonycoast mencionó que el vendedor de la tienda le dijo que “nunca había visto un billete tan viejo”, aunque, según el argentino, el billete “no era tan viejo”. “Lo miró 50 veces, así que bueno, pero que lo tengan en cuenta”, concluyó el video.

Su publicación alcanzó las 150 mil visitas, 4 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios: “Te aceptan todo, no delires!! El vendedor sería joven y se asustó”, “Te querían correr de chamuyo, legal es re legal y más en EEUU. La propia reserva federal lo sostiene. Le haces un bardo hermoso alegando discriminación”, “Podés ir a cualquier banco y pedir que te den más nuevos también”, “Vivo hace dos años acá y el problema es que hay muy pocos de esos. Es más, hay jóvenes que no los conocen” fueron algunas de las reacciones.

