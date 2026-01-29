Quienes comen carne todas las semanas tienen más probabilidades de vivir hasta los 100 años, según un estudio

Un nuevo estudio sobre la longevidad encendió el debate nutricional al señalar que quienes consumen carne con regularidad vivirían hasta los 100 años de vida.

Más que elegir entre carne o verduras, la longevidad depende de una dieta adaptada a la edad.

Durante años, las dietas basadas en plantas fueron presentadas como el camino ideal hacia una vida larga y saludable. Por eso, los resultados de esta investigación causó dudas entre los especialistas, ya que mostraron una relación entre el consumo de carne y la probabilidad de convertirse en centenario.

La clave no está en promover un consumo excesivo de productos animales, sino en comprender cómo cambian las necesidades del cuerpo con el paso del tiempo. Según el estudio de Chloe Casey, profesora de nutrición y comportamiento en la Universidad de Bournemouth, la relación entre dieta, peso corporal y envejecimiento saludable es mucho más determinante que la simple elección entre carne o vegetales.

Qué analizó el estudio entre el consumo de carne y la longevidad La investigación siguió a más de 5.000 adultos chinos de 80 años o más que formaron parte de la Encuesta Longitudinal de Longevidad Saludable de China, un proyecto de alcance nacional iniciado en 1998. A lo largo de dos décadas, los investigadores observaron patrones alimentarios y su relación con la supervivencia hasta edades extremas, como los 100 años.

Al analizar los datos recopilados hasta 2018, los científicos detectaron que quienes evitaban completamente la carne tenían menos probabilidades de convertirse en centenarios en comparación con aquellos que la consumían semanalmente.

A simple vista, el hallazgo parece contradecir décadas de evidencia que asocia las dietas vegetarianas con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y obesidad.

Sin embargo, los especialistas advierten que este estudio se enfocó exclusivamente en adultos muy mayores, un grupo etario cuyas necesidades nutricionales son radicalmente distintas a las de personas jóvenes o de mediana edad. Por eso, los resultados no invalidan los beneficios conocidos de las dietas basadas en plantas, sino que abren una nueva discusión sobre cómo debe adaptarse la alimentación en las etapas más avanzadas de la vida.

Cómo cambian las necesidades nutricionales después de los 80 años A medida que el cuerpo envejece, se producen cambios fisiológicos que influyen directamente en la alimentación. El gasto energético disminuye, el apetito suele reducirse y la masa muscular y ósea tiende a deteriorarse con mayor rapidez. Estos factores aumentan el riesgo de fragilidad, desnutrición y pérdida de autonomía.

En este contexto, la prioridad nutricional deja de ser la prevención de enfermedades a largo plazo y pasa a centrarse en mantener el peso corporal, preservar los músculos y garantizar un aporte suficiente de nutrientes esenciales.

Las proteínas, por ejemplo, se vuelven fundamentales para evitar la sarcopenia, una condición común en la vejez que debilita los músculos y aumenta el riesgo de caídas y fracturas.

El estudio sugiere que las dietas estrictamente vegetales pueden resultar insuficientes en adultos mayores si no están cuidadosamente planificadas. Esto no significa que sean perjudiciales, sino que requieren una atención especial para cubrir requerimientos clave como proteínas de alta calidad, vitamina B12, calcio y vitamina D, nutrientes que suelen encontrarse en alimentos de origen animal. Qué significa este hallazgo para un envejecimiento saludable Los investigadores aclaran que se trata de un estudio observacional, lo que implica que muestra asociaciones, pero no demuestra causa y efecto. Comer carne no garantiza vivir más años, así como evitarla no condena a una vida más corta. El mensaje central es que la alimentación debe adaptarse a cada etapa de la vida.

De hecho, el estudio observó que quienes incluían pescado, lácteos o huevos en su dieta tenían las mismas probabilidades de alcanzar los 100 años que quienes comían carne.

Estos alimentos aportan nutrientes esenciales que ayudan a mantener la salud muscular y ósea, reduciendo el riesgo de desnutrición en la vejez. En definitiva, las dietas basadas en plantas siguen siendo saludables, pero en edades avanzadas pueden necesitar una planificación cuidadosa y, en algunos casos, suplementación. Según este estudio, consumir carne semanalmente se asocia con una mayor probabilidad de alcanzar los 100 años, pero el verdadero factor clave es mantener un buen estado nutricional en la vejez.