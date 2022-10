Quién es la voz de Gran Hermano y por qué Santiago Del Moro no lo quiere ver

Este lunes comenzó una nueva edición de Gran Hermano, con la conducción de Santiago del Moro y con la participación de Wanda Nara y Robertito Funes Ugarte para despedir a los participante en la puerta de la casa.

El más esperado fue, sin dudas, el locutor que le pone la voz a Gran Hermano. Una de los misterios más guardados de la televisión. Se trata de Rodolfo Valss, que además de locutor es actor y cantante.

Rodolfo Valss, la voz de Gran Hermano

Con una trayectoria de más de 40 años, entre sus trabajo más conocidos de televisión está Operación Triunfo, donde se desempeñó como coach vocal, Sin código, Quién es el Jefe, Se dice amor, Hechizada y Un cortado; pero también se lució en el teatro, en obras como Chicago, Orestes, El Principito, El hombre de La Mancha, La Bella y la Bestia y La Novicia Rebelde.

En diálogo con La Nación, el locutor se confesó. “No me cabe dudas de que soy más reconocido por mi labor en la tele. Y eso me duele un poco. De todos modos son dos públicos distintos. Al de la tele no le importa que vos seas un actor de teatro y a mí eso me apena, no por una cuestión de ego, no porque no me hayan venido a ver en una obra, sino porque eso significa que se han perdido la experiencia teatral, que es hermosa”, expresó apenado.

Rodolfo es amante de los perros y en su cuenta de Instagram podes verlo junto a Mario, su “perrhijo”. En los meses previos al lanzamiento de GH, Valss se despidió de su unipersonal, “Un ritual”, que lo llevó por los escenarios de casi todo el país. Cultor del perfil bajo, el locutor admitió que su vida es una puerta de blindex.

POR QUÉ DEL MORO NO QUIERE VER A LA VOZ DE GRAN HERMANO

En declaraciones previas al estreno de Gran Hermano, Santiago del Moro fue dando detalles de esta edición en su programa de radio, “El Club del Moro”. Allí, el conductor contó que no quiso que le presentaran a Valss, ni verlo siquiera. ¿Por qué? Para no perder “la magia”.

Según Del Moro, no quiere romper con esa mística alrededor de la voz de Gran Hermano. Si bien lo conoce, el día que llegó a los estudios y se reunió con los productores del ciclo, avisó que no quería conocerlo.

RODOLFO VALSS Y EL ESCÁNDALO QUE LO PERSIGUE

En el año 2015 se filtró un audio en el que se puede escuchar a Gran Hermano y a los productores del reality, en las instancias finales del programa.

En ese audio se lo escucha a Valss referirse despectivamente de Matías Schrank, uno de los finalistas de aquella temporada de GH. “Son catrasca estos pibes, no podés hacer nada, los mandas a hacer algo...y están mirándose al espejo. Que lo ponchen a Francisco que es el que me habla, no a este boludo”, se lo escucha decir.

En época de redes sociales, “el hate” que recibió Valss por parte de los seguidores de Matías fue tal que el locutor tuvo que cerrar su cuenta de Twitter.

En una nota con Intrusos, Brian Lanzelotta (el primer expulsado del ciclo) se expresó a favor de Valss: “Leí en Twitter que los fans de Matías están agrediendo a Gran Hermano, vos sabés quién es Gran Hermano. Están agrediéndolo a él, a la familia, le tiraron cosas en el auto, en el Twitter lo amenazan y le dicen muchas cosas. Decile a la gente que Gran Hermano es solamente un empleado, no tienen por qué agredir a la persona, que no tiene nada que ver. Que sean un poquito coherentes, que el juego ya terminó. Nada más”.