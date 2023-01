Quién es la hermana de Marcos de Gran Hermano que apareció en televisión y se robó todas las miradas

Los participantes de Gran Hermano no son los únicos que captan todas las miradas del público, sino también algunos familiares. En esta oportunidad, la hermana de Marcos se robó toda la atención con su corta aparición en la gala de Telefe y fue de lo más comentado en las redes.

Marcos es el “sex symbol” del reality, por lo que cuando Valentina Ginocchio -su hermana- fue presentada por Santiago del Moro, el conductor se refirió a ella como “la cuñada de Argentina”.

Es que en la gala de eliminación del domingo, la joven se hizo presente por primera vez en la tribuna para alentar a su hermano y no pasó desapercibida. Es que desde hace tiempo vive en el exterior, y regresó de sorpresa para estar con su familia.

Valentina se hizo presente en el estudio de Telefe y su aparición en televisión fue una sorpresa para sus padres, hermanos y conocidos, ya que no había advertido de su regreso. Incluso cuando Marcos habló de ella adentro de la casa, contó que estaba viviendo en Francia.

Valentina Ginocchio, la hermana de Marcos de Gran Hermano.

“Está la hermana de Marcos ahí”, dijo el conductor de GH y se acercó a la tribuna para hablar con Valentina. “¿Vos sos la hermana de Marcos? ¿Cómo te llamás?”, indagó Del Moro, momento en que ella, con una cara de felicidad que traspasaba la pantalla afirmó “Valentina”.

Y Del Moro no solo le dijo que la veía “hermosa” sino que hizo un comentario que no dejaron pasar las redes: “Es la cuñada de la Argentina”. Automáticamente, en las redes no solo reafirmaron las declaraciones del conductor del ciclo, sino también llenaron de halagos a la joven.

El mensaje de Valentina para los fans de Marcos de Gran Hermano

Marcos es uno de los jugadores favoritos de Gran Hermano por su perfil bajo y conciliador adentro de la casa más famosa del país. Y, si bien muchos están al tanto de esta situación, su hermana Valentina lo confirmó luego de haberse hecho presente en la tribuna del programa.

“Anoche fue muy emocionante ver y sentir de cerca todo el apoyo y amor que tiene Marquitos. Estamos con todxs ustedes haciendo fuerza desde afuera para ayudarlo”, escribió la hermana del salteño que se robó el corazón de muchos de los seguidores del reality.

“Eternamente agradecidos como familia y amigos por esta gran oportunidad que están haciendo posible para Marcos. Lxs leemos siempre, gracias por todos sus mensajes y lindas palabras”, cerró el mensaje que compartió en sus historias de Instagram.