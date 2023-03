Quién es la famosa argentina que sería la tercera en discordia entre Sebastián Yatra y Aitana

La relación entre Sebastián Yatra y Aitana parece haberse visto afectada por la amistad del cantante con la modelo argentina Zaira Nara, según lo informado por el periodista Jordi Martin en Intrusos.

Zaira y Yatra se conocieron a través de las redes sociales y habrían entablado una amistad cercana, lo que no habría gustado a Aitana.

“Si Wanda Nara ya tiene fama de cargarse matrimonios, ojo porque su hermana Zaira Nara ha estado a punto de cargarse una relación muy estable”, dijo Jordi en Intrusos.

“Hace un mes Sebastián Yatra estuvo con Wanda y con Zaira en el Carnaval de Río”, aclaró sumando información.

“Hablé con una familiar de Aitana, novio de Sebastián Yatra y dice que a raíz del carnaval, una noche en la que se bañaron de madrugada en una playa de Copacabana o Ipanema, Aitana le dijo a Yatra ‘eres un sinvergüenza, es muy feo lo que has hecho’ a raíz de un acercamiento de él con Zaira”, explicó.

Zaira Nara, Sebastián Yatra y Wanda en los carnavales

Zaira Nara y Sebastián Yatra

“Le he preguntado a Wanda y me dijo ‘ostras, Jordi, yo no sé nada, voy a hablar con mi hermana’, pero ella sabe que esa noche pasaron cosas. Son celos serios los de Aitana. Ha habido una crisis”, cerró.

Cómo siguieron Sebastián Yatra, Aitana y Zaira Nara tras los rumores

La discusión, sin embargo, no habría sido la primera entre la pareja y, según algunas fuentes, habría sido la tercera.

Aunque la pareja no ha confirmado ni negado los rumores, las redes sociales han comenzado a especular sobre el estado de su relación. La pareja fue objeto de atención de los medios desde que se confirmó su relación.

Sebastián Yatra y Aitana.

Sebastián Yatra y Aitana.

La modelo argentina, por su parte, mantuvo un perfil bajo en los últimos días, sin hacer comentarios sobre la situación.

Sebastián Yatra, por su lado, se encuentra actualmente en plena promoción de su último sencillo, “Sigo Buscándote”, y no ha hablado públicamente sobre su relación con Aitana ni sobre los rumores de discordia entre la pareja.

En cuanto a Aitana, se mantiene activa en las redes sociales, compartiendo publicaciones y proyectos en los que está trabajando. La artista española también estuvo promocionando su último tema, “11 razones”, que fue muy bien recibido por el público y la crítica.

Sebastián Yatra y Aitana.