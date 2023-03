Zaira Nara le salvó la vida a un hombre que quería suicidarse: la frase con la que lo convenció

Si bien Zaira Nara nos tiene muy acostumbrados a ser noticia por su belleza, encanto o participaciones en televisión, esta vez fue protagonista de un hecho que la engrandece y tiene que ver con un acto de valentía como no hay dos.

La modelo salvó este martes a la medianoche a un hombre que se quería tirar de un puente ubicado sobre el Acceso Tigre. Zaira vio lo que ocurría desde su auto y se involucró en la situación. Tranquilizó a la persona y la convenció de que no se quite la vida.

Fue la propia heroína quien contó lo ocurrido a La Nación. El dramático hecho sucedió en el puente de la avenida Tomkinson, en Boulogne. Mientras el hombre estaba colgado de un brazo y de una pierna le preguntó: “¿Vos sos Zaira Nara?”, narró.

En el momento cualquier persona busca poner en palabras lo que ve y a Zaira Nara y su acompañante no se le socurrió mejor idea que apoyarlo para que reflexione: “Vas a terminar lastimándote y va a ser peor porque encima ni siquiera vas a lograr tu cometido”.

Zaira Nara le salvó la vida a un hombre que estaba colgado en un puente.

Cómo llegó Zaira Nara al lugar del hecho

En el momento en que Zaira Nara vio al hombre colgando del puente, llamó al 911 y a los pocos minutos se dirigieron al lugar cuatro patrulleros de la comisaría 11ª de San Isidro.

Mientras los policías y otros dos jóvenes intentaban convencerlo para que no se tirara, la hermana de Wanda y una de sus amigas se dieron cuenta de que nada iba a mejorar y decidieron intervenir.

“Yo venía de comer, había ido a un cumpleaños con dos amigas, volvía con una de ellas en el auto y cruzamos el Ramal Tigre. Ella venía concentrada, manejando y yo le digo: ‘Tanu, hay un chico que está cruzando el puente colgado’”, contó Zaira.

“Estaba llegando a la mitad del puente, los autos pasaban por abajo y no lo veían. Si hubiera pasado lo que él tenía intención de hacer, caería encima. Teníamos que hacer algo”, agregó Zaira Nara.

El momento en que el hombre escuchó a Zaira Nara y abortó su idea

Ante la desesperación de que nada mejoraba, Zaira decidió acercarse aún más al hombre. “Mi amiga le decía: ‘Esta es una situación que no da para que te mates. Vas a terminar lastimándote y va a ser peor. Porque encima ni siquiera vas a lograr tu cometido’”.

“En ese momento, él levantó la mirada y me dijo ‘¿vos sos Zaira Nara?”, a lo que ella afirma y le consulto sobre su idea de saltar de la enorme distancia. “¿cómo puede ser que no puedas solucionar tu problema? Lo que te dice mi amiga es verdad, ¿Te vas a tirar? Te vas a lastimar, pero no te vas a morir”.

Fue así que Nara explicó que “la intención era sacarlo porque se estaba por tirar” y por eso quiso tranquilizarlo para evitar esa situación de riesgo. “Todos me miraron y le dijeron: ‘¿Vos miras la tele?’”, ante eso, el hombre respondió que sí la veía a ella y la conocía por la TV.

“Ahí aflojó, no sé, como que de repente conectó y como que miró para abajo y me dijo “tenés razón, flor de golpazo me voy a pegar, pero no me voy a morir”.

Por último, habló sobre la situación que llevó al hombre a tomar esa decisión arrojarse de un puente: “Me mató que diga ‘tengo muchas deudas, no las puedo pagar, no tengo trabajo”, su interna, no sé, o sea, no sé, su vida, no sé qué hizo o qué no hizo, pero la realidad es que era un tipo desesperado que llegó a eso”