Qué son los "hilitos" de la banana y por qué se deben comer

Comer estos filamentos de la fruta hace que tu organismo tenga beneficios que nadie te suele decir.

Los filamentos de esta fruta son recomendables para comer.

Cada vez que se pela una banana aparecen los clásicos hilitos que salen como una especie de nervadura que tiene la planta. Si bien es costumbre que muchos los quiten y los tiren a la basura, los expertos revelaron qué son y por qué es bueno comerlos.

Los hilos que se desprenden de la banana, son filamentos que se llaman, de forma científica, floemas. Estos forman parte del sistema vascular del fruto y que son los que transportan los nutrientes desde la planta para que crezcan saludables y maduren.

Banana Los filamentos de esta fruta son recomendables para comer. Web Los pro de comer los floemas, los hilitos de la banana Aunque a simple vista pueden parecer molestos, estos filamentos son comestibles y aportan varios nutrientes. Al igual que el resto de la banana, contienen fibra, vitaminas y minerales que ayudan al buen funcionamiento del cuerpo.

La fibra que aportan los floemas ayuda a una mejor digestión y a mantener la sensación de saciedad. Además, contienen pequeñas cantidades de potasio, vitamina B6 y vitamina C, nutrientes esenciales para la salud muscular, el sistema nervioso y las defensas del organismo.

Por esa razón, se recomienda comerlos en vez de desecharlos. Los floemas aportan valor nutricional a la fruta y no alteran el sabor de la banana. Puede comerse de distintas formas. Sola, por ejemplo, o acompañada con frutos secos; incluso, hay tradiciones en las que se vuelve parte de algunas ensaladas.

Banana Los filamentos de esta fruta son recomendables para comer. Web Cuál es el valor nutricional que aporta la banana Potasio: es uno de los minerales más destacados de la fruta. Contribuye al buen funcionamiento muscular y del sistema nervioso; y ayuda a regular la presión arterial.

es uno de los minerales más destacados de la fruta. Contribuye al buen funcionamiento muscular y del sistema nervioso; y ayuda a regular la presión arterial. Vitamina B6: es una excelente fuente de esta vitamina, que es esencial para el metabolismo y el funcionamiento del sistema nervioso.

es una excelente fuente de esta vitamina, que es esencial para el metabolismo y el funcionamiento del sistema nervioso. Vitamina C: aporta una buena cantidad, que fortalece el sistema inmunológico.

aporta una buena cantidad, que fortalece el sistema inmunológico. Magnesio: es un mineral importante para la salud muscular y cardiovascular. Es importante tener en cuenta que el valor nutricional de la banana puede variar ligeramente, según el tipo y el grado de maduración. Cuando la fruta está más madura, tendrá más azúcares simples y menos almidón resistente que una que esté todavía verde.