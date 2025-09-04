4 de septiembre de 2025 - 10:47

Qué son los "hilitos" de la banana y por qué se deben comer

Comer estos filamentos de la fruta hace que tu organismo tenga beneficios que nadie te suele decir.

Los filamentos de esta fruta son recomendables para comer.

Los filamentos de esta fruta son recomendables para comer.

Foto:

Web
Por Alejo Zanabria

Cada vez que se pela una banana aparecen los clásicos hilitos que salen como una especie de nervadura que tiene la planta. Si bien es costumbre que muchos los quiten y los tiren a la basura, los expertos revelaron qué son y por qué es bueno comerlos.

Leé además

Electrodomésticos

Este es el electrodoméstico que consume más energía en tu cocina: equivale a prender 30 lámparas LED durante todo un día

Por Andrés Aguilera
ANMAT prohíbe el aceite de oliva más vendido: descubrieron que era falso

ANMAT prohíbe el aceite de oliva más vendido: descubrieron que era falso

Por Ignacio Alvarado

Los hilos que se desprenden de la banana, son filamentos que se llaman, de forma científica, floemas. Estos forman parte del sistema vascular del fruto y que son los que transportan los nutrientes desde la planta para que crezcan saludables y maduren.

Banana
Los filamentos de esta fruta son recomendables para comer.

Los filamentos de esta fruta son recomendables para comer.

Los pro de comer los floemas, los hilitos de la banana

Aunque a simple vista pueden parecer molestos, estos filamentos son comestibles y aportan varios nutrientes. Al igual que el resto de la banana, contienen fibra, vitaminas y minerales que ayudan al buen funcionamiento del cuerpo.

La fibra que aportan los floemas ayuda a una mejor digestión y a mantener la sensación de saciedad. Además, contienen pequeñas cantidades de potasio, vitamina B6 y vitamina C, nutrientes esenciales para la salud muscular, el sistema nervioso y las defensas del organismo.

Por esa razón, se recomienda comerlos en vez de desecharlos. Los floemas aportan valor nutricional a la fruta y no alteran el sabor de la banana. Puede comerse de distintas formas. Sola, por ejemplo, o acompañada con frutos secos; incluso, hay tradiciones en las que se vuelve parte de algunas ensaladas.

Banana
Los filamentos de esta fruta son recomendables para comer.

Los filamentos de esta fruta son recomendables para comer.

Cuál es el valor nutricional que aporta la banana

  • Potasio: es uno de los minerales más destacados de la fruta. Contribuye al buen funcionamiento muscular y del sistema nervioso; y ayuda a regular la presión arterial.
  • Vitamina B6: es una excelente fuente de esta vitamina, que es esencial para el metabolismo y el funcionamiento del sistema nervioso.
  • Vitamina C: aporta una buena cantidad, que fortalece el sistema inmunológico.
  • Magnesio: es un mineral importante para la salud muscular y cardiovascular.

Es importante tener en cuenta que el valor nutricional de la banana puede variar ligeramente, según el tipo y el grado de maduración. Cuando la fruta está más madura, tendrá más azúcares simples y menos almidón resistente que una que esté todavía verde.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La clave está en combinar frutas con proteínas o grasas saludables : banana con frutos secos, sandía con yogur, palta en ensaladas, opciones que estabilizan la glucosa y cuidan tu bienestar

Las 6 frutas que un diabético sí puede comer y que ayudan a controlar la glucosa

Por Redacción
Esta receta sencilla es muy buena opción para ahorrar dinero. 

Si querés comer tacos, esta receta de masas te va fascinar: 3 ingredientes y en pocos minutos

Por  Redacción  y Alejo Zanabria
Con estas recetas de pocos ingredientes, la comida mejora tu nutrición diaria.

Pancitos keto superesponjosos que no fallan: con solo 3 ingredientes

Por Ignacio Alvarado
10 arboles frutales que prosperan en macetas y son perfectos para jardines pequenos

10 árboles frutales que prosperan en macetas y son perfectos para jardines pequeños

Por Andrés Aguilera