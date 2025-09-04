4 de septiembre de 2025 - 10:23

ANMAT prohíbe el aceite de oliva más vendido: descubrieron que era falso

La ANMAT ordenó retirar del mercado un supuesto “extra virgen” por irregularidades en registros. Alerta en el consumo, el hogar, la alimentación y la salud.

ANMAT prohíbe el aceite de oliva más vendido: descubrieron que era falso

ANMAT prohíbe el aceite de oliva más vendido: descubrieron que era falso

Foto:

Por Ignacio Alvarado

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó prohibir la comercialización de un producto muy conocido en las góndolas argentinas: el “Aceite de oliva, Extra Virgen, sabor intenso, marca Olivares del Rey”. Según la disposición publicada en el Boletín Oficial, se comprobó que el artículo estaba falsamente rotulado y carecía de registros válidos, lo que lo convierte en un producto ilegal.

Leé además

Otro laboratorio clausurado: detectan desvíos de calidad en suero para internados

Otro laboratorio clausurado: detectan "desvíos de calidad" en suero para internados

Por Redacción Espectáculos
Con estas recetas de pocos ingredientes, la comida mejora tu nutrición diaria.

Pancitos keto superesponjosos que no fallan: con solo 3 ingredientes

Por Ignacio Alvarado

El caso encendió las alarmas de las autoridades sanitarias. La investigación se inició tras la consulta de un consumidor al Instituto Nacional de Alimentos (INAL) sobre la autenticidad de este aceite. Al verificar la información, se descubrió que el número de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) que figuraba en la etiqueta era inexistente, mientras que el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) correspondía en realidad a otro artículo.

image
ANMAT proh&iacute;be el aceite de oliva m&aacute;s vendido: descubrieron que era falso

ANMAT prohíbe el aceite de oliva más vendido: descubrieron que era falso

Un riesgo para la salud pública

La ANMAT remarcó que al no poder identificarse con claridad su origen, el aceite no garantiza trazabilidad, condiciones de elaboración ni controles de calidad. Por lo tanto, representa un riesgo directo para la salud de los consumidores y no podrá venderse ni en comercios físicos ni en plataformas online.

Además, se advirtió que cualquier producto que muestre en su rótulo el número de RNE 02-516459 también queda prohibido, ya que se trata de un registro inexistente. De esta manera, la disposición no solo alcanza al lote investigado, sino también a eventuales imitaciones.

image
ANMAT proh&iacute;be el aceite de oliva m&aacute;s vendido: descubrieron que era falso

ANMAT prohíbe el aceite de oliva más vendido: descubrieron que era falso

Una advertencia para el consumo responsable

El organismo recordó la importancia de verificar siempre los rótulos de los alimentos, en especial cuando se trata de productos adquiridos en internet. La ANMAT recomienda a los consumidores no comprar ni ingerir este aceite y reportar cualquier hallazgo del mismo a las autoridades sanitarias.

Este episodio se suma a otros casos recientes en los que se detectaron productos falsos o sin autorización. Desde el organismo sostienen que la vigilancia y el control de los alimentos son fundamentales para proteger la salud pública y promover un consumo seguro y responsable.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

10 arboles frutales que prosperan en macetas y son perfectos para jardines pequenos

10 árboles frutales que prosperan en macetas y son perfectos para jardines pequeños

Por Andrés Aguilera
Los filamentos de esta fruta son recomendables para comer.

Qué son los "hilitos" de la banana y por qué se deben comer

Por Alejo Zanabria
Dime a qué facultad vas y te diré cómo eres: los divertidos memes de la UNCuyo que se viralizaron

Dime de qué facultad eres y te diré cómo te vistes: los divertidos memes de la UNCuyo que se viralizaron

Por Andrés Aguilera
Qué significa dormir del lado izquierdo o derecho, según la psicología

Qué significa dormir del lado izquierdo o derecho, según la psicología

Por Ignacio Alvarado