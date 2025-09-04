Qué significa caminar encorvado, según la psicología

Caminar encorvado no es solo un asunto físico , desde la psicología , implica señales emocionales y cognitivas profundas . Este gesto puede revelar cómo nos sentimos con nosotros mismos, el nivel de energía que tenemos y el estado de nuestra salud mental.

Caminar encorvado es una forma no verbal de expresar lo que sentimos por dentro . No es un defecto de postura , sino una forma de comunicación que puede estar revelando inseguridad, fatiga mental o dificultades emocionales.

Reconocer esa señal es un paso para empezar a revertirla . Pequeños ajustes conscientes en la forma de andar -como alinear la cabeza sobre los hombros y mantener la mirada al frente- no solo mejoran la salud física, sino que también pueden elevar la energía, el ánimo y la claridad mental.

Como sugieren los expertos, fortalecer la relación entre cuerpo y mente comienza por estar más atentos a cómo habitamos nuestro propio cuerpo: el simple gesto de erguirse puede ser un acto de cuidado psicológico y una invitación a sentirnos más confiados.

El vínculo entre postura y ánimo es directo y comprobado. Según un análisis en OurMental.Health, adoptar una postura encorvada está asociado a emociones negativas como tristeza, baja autoestima, fatiga, inseguridad y ansiedad. En cambio, mantenerse erguido impulsa la confianza, energía y una actitud más asertiva.

Entre cuerpo y mente se sustenta en la teoría de cognición corporal, que sostiene que nuestra forma de estar en el mundo influye en cómo pensamos y sentimos. En un estudio citado por BrainFirst Institute, participantes que adoptaron una postura encorvada reportaron emociones depresivas como hostilidad, nerviosismo, letargo y tristeza. En contraste, quienes se erguían sintieron entusiasmo, fortaleza y mayor motivación.

caminar encorbado.

Las implicaciones psicológicas de encorvarnos al caminar van más allá del ánimo. El psicólogo Erik Peper, en estudios de la Universidad Estatal de San Francisco, encontró que una postura baja -con hombros encorvados y cabeza adelantada- facilita el acceso a recuerdos negativos y dificulta el recuerdo de memorias positivas.

Asimismo, aquellas personas que se sientan, que a diario adoptan esta postura de estar erguidos, mantienen mejor la autoestima y manejan el estrés con más resiliencia.

Este fenómeno sugiere que caminar encorvado no solo expresa una emoción presente, sino que también puede fomentar pensamientos autocríticos o de desmotivación, generando un círculo emocional difícil de romper.

¿Qué nos dice todo esto?