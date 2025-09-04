Los especialistas en psicología aseguran que la posición al dormir influye en el sueño y en la manera en la que afrontamos nuestras emociones.

Dormir es una actividad cotidiana que combina psicología, hábitos de dormir y calidad del sueño. Aunque solemos pensar que la posición al descansar es solo una cuestión de comodidad, lo cierto es que distintos estudios han revelado que puede reflejar más de lo que imaginamos sobre nuestro bienestar físico y emocional.

La ciencia del sueño ha demostrado que cada postura tiene ventajas y desventajas fisiológicas. Dormir del lado izquierdo, por ejemplo, mejora la digestión y favorece la circulación sanguínea. Por el contrario, descansar del lado derecho puede reducir la presión sobre órganos vitales, pero en algunos casos se ha relacionado con episodios de reflujo.

image Qué significa dormir del lado izquierdo o derecho, según la psicología Más allá de lo físico, los expertos en psicología han observado que la elección de postura guarda relación con ciertos patrones de comportamiento. Un estudio publicado por la Sleep Research Society señaló que las personas tienden a repetir la misma posición noche tras noche, lo que convierte este hábito en una señal estable de la personalidad y el manejo del estrés.

Lo que revela tu mente mientras eliges un lado La psicología plantea que dormir del lado izquierdo o derecho puede ser una manifestación inconsciente de cómo enfrentamos la vida diaria. Elegir el lado izquierdo, según investigaciones del Journal of Clinical Sleep Medicine, suele estar vinculado a quienes buscan protección, calma y una sensación de seguridad emocional.

image Qué significa dormir del lado izquierdo o derecho, según la psicología Dormir sobre el lado derecho, en cambio, ha sido asociado a personas más activas y con mayor tendencia a tomar decisiones rápidas. No significa que una opción sea mejor que la otra, sino que ambas posiciones pueden reflejar modos distintos de procesar emociones y experiencias. En definitiva, el sueño se convierte en un espejo silencioso de la mente.

Más allá de la postura: cuidar el descanso Independientemente de si dormimos del lado izquierdo o derecho, los especialistas en psicología y salud del sueño remarcan que lo fundamental es garantizar una buena higiene del descanso. Esto incluye evitar pantallas antes de acostarse, respetar horarios regulares y crear un entorno propicio para relajarse. Dormir bien no solo se traduce en energía al día siguiente: también es un factor clave para la estabilidad emocional y el rendimiento cognitivo. Por eso, la posición puede ser un dato curioso y revelador, pero lo más importante sigue siendo cuidar la calidad global del sueño.