Este es el ejercicio que podés hacer desde tu casa para mejorar la salud de tus huesos y músculos

El ejercicio es una de las actividades esenciales para mantener la salud corporal y mental de cualquier persona. Sin embargo, no se necesita ir obligado a un gimnasio o seguir una rutina específica para ver resultados notables y positivos. Con tan solo un movimiento se puede fortalecer todo el cuerpo .

Mientras muchas rutinas de entrenamiento en casa suelen priorizar la plancha abdominal como principal herramienta para fortalecer el core, la sentadilla se impone como un movimiento integral que supera ampliamente ese enfoque. La sentadilla no solo mejora la fuerza en piernas y glúteos, sino que además activa más grupos musculares que la plancha, lo que la convierte en un ejercicio fundamental para cualquier programa físico.

- Su efectividad radica en ser un movimiento compuesto .

La sentadilla es un ejercicio que combina versatilidad con conveniencia.

Las sentadillas se pueden realizar en todo momento y lugar.

- Cada repetición involucra cuádriceps, isquiotibiales, glúteos, zona lumbar y músculos centrales. En variantes como la sentadilla con salto o con carga adicional, incluso se suman brazos y hombros , logrando un estímulo de cuerpo completo.

- Los especialistas remarcan que la técnica adecuada es indispensable : mantener la espalda recta, controlar la posición de caderas y rodillas y ejecutar el movimiento con fluidez permite distribuir la carga de forma equilibrada, maximizando resultados y reduciendo el riesgo de lesiones.

Este ejercicio se puede realizar con cualquier edad.

¿Sirve para desarrollar músculo?

- Uno de los mayores beneficios es su capacidad para inducir hipertrofia muscular. Investigadores destacan que es uno de los ejercicios más efectivos para aumentar masa y potencia, sobre todo en glúteos y cuádriceps.

- A la vez, mejora la movilidad y flexibilidad de caderas y piernas, facilitando tareas diarias como subir escaleras o agacharse, y contribuye a un movimiento más natural del cuerpo.

En el plano articular, la práctica regular de sentadillas fortalece y estabiliza las estructuras, lo que disminuye la probabilidad de molestias por rigidez o desequilibrios. Además, al potenciar los glúteos, se genera un mayor sostén de la columna lumbar, lo que corrige la postura y reduce tensiones en la espalda baja.

El impacto positivo alcanza también a la salud ósea. Al tratarse de un ejercicio de carga, estimula la regeneración del tejido óseo y aumenta la densidad mineral, un factor clave para prevenir la osteoporosis y otros trastornos.

La quema de calorías

La activación simultánea de numerosos músculos incrementa el consumo energético y acelera el metabolismo basal. Cuando se realizan repeticiones más altas o con descansos reducidos, el efecto se multiplica, lo que convierte a la sentadilla en un recurso eficaz para perder grasa corporal y mejorar la composición muscular.

A esto se suma un beneficio cardiovascular: el esfuerzo constante eleva la frecuencia cardíaca, lo que favorece la resistencia aeróbica y contribuye a la salud integral.

Su capacidad para fortalecer músculos, huesos y articulaciones, mejorar la postura y potenciar el gasto calórico la convierte en un ejercicio ideal y adaptable a todos los niveles de condición física.