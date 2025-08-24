No es con yoga ni pesas: el ejercicio físico simple que elimina el dolor de espalda, según expertos

Un ejercicio sencillo puede mejorar la salud de la columna y disminuir molestias lumbares sin necesidad de rutinas complicadas ni yendo al gimnasio.

Es un ejercicio clave pero simple y puede adaptarse a la rutina semanal. Aunque según la edad, podrán agregarse distintos movimientos.

El dolor de espalda aumenta a través de los años y algunas personas buscan soluciones rápidas que no siempre resultan efectivas. Por eso, existe un ejercicio físico sencillo que puede reducir la incomodidad y prevenir nuevas molestias. Este movimiento ha sido estudiado por especialistas y se ha ganado un lugar en la prevención de dolores crónicos.

No se trata de un entrenamiento intenso ni de una rutina extensa. Al contrario, su efectividad está en la constancia y en la forma adecuada de practicarlo. Según expertos, es una opción válida tanto para quienes ya padecen molestias como para aquellos que desean fortalecer la zona y evitar futuros problemas en la columna y la zona lumbar.

ejercicio espalda Es un ejercicio clave pero simple y puede adaptarse a la rutina semanal. Aunque según la edad, podrán agregarse distintos movimientos. WEB El puente o elevación de cadera son ejercicios beneficiosos para la espalda El ejercicio conocido como puente o elevación de cadera es uno de los más recomendados por fisioterapeutas y médicos especializados en la salud de la columna.

Este movimiento fortalece los glúteos , los isquiotibiales y los músculos lumbares , generando un soporte natural para la espalda.

, los y los , generando un soporte natural para la espalda. La importancia del puente ayuda a estabilizar la zona lumbar , una de las más afectadas por posturas inadecuadas o largas horas de sedentarismo .

, una de las más afectadas por posturas inadecuadas o largas horas de . Al fortalecer los músculos de soporte, disminuye la tensión acumulada en la columna y mejora la postura de manera progresiva.

acumulada en la y mejora la postura de manera progresiva. Además, es un ejercicio de bajo impacto, por lo que puede realizarse sin necesidad de equipos de gimnasio ni de una condición física avanzada.

ejercicio espalda Es un ejercicio clave pero simple y puede adaptarse a la rutina semanal. Aunque según la edad, podrán agregarse distintos movimientos. WEB Cómo realizar el puente de forma correcta para evitar lesiones Aunque el ejercicio del puente es simple, la técnica adecuada es fundamental para obtener beneficios y prevenir molestias.

Los expertos de Harvard Health Publishing recomiendan que comiences recostado boca arriba sobre una superficie cómoda.

recomiendan que comiences sobre una superficie cómoda. A su vez, poné los pies firmes en el suelo y separados a la altura de las caderas.

y a la altura de las caderas. Desde allí, debés elevar la pelvis lentamente hasta que el cuerpo forme una línea recta desde los hombros hasta las rodillas.

lentamente hasta que el cuerpo forme una desde los hombros hasta las rodillas. Es importante que mantengas la contracción de los glúteos y el abdomen durante todo el movimiento, ya que esto asegura que la fuerza se distribuya correctamente y que la columna no se sobrecargue.

y el durante todo el movimiento, ya que esto asegura que la fuerza se distribuya correctamente y que la columna no se sobrecargue. La elevación debés sostenerla unos segundos antes de descender de manera controlada.

antes de descender de manera controlada. Deberás repetirlo con una serie de diez repeticiones al comenzar , y con el tiempo podrás incrementarlo según la comodidad.

, y con el tiempo podrás incrementarlo según la comodidad. Practicá este ejercicio al menos 3 veces por semana, aunque si permanecés muchas horas sentados podés hacerlo con mayor frecuencia para contrarrestar la rigidez muscular. ejercicio espalda Es un ejercicio clave pero simple y puede adaptarse a la rutina semanal. Aunque según la edad, podrán agregarse distintos movimientos. WEB El dolor de espalda es uno de los problemas más comunes en la vida moderna y encontrar una solución sencilla puede marcar la diferencia en la calidad de vida. El ejercicio del puente o elevación de cadera se presenta como una alternativa segura, eficaz y accesible que fortalece la zona lumbar y mejora la postura.