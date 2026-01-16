16 de enero de 2026 - 13:30

Qué significa cuando bostezás después de ver bostezar a otra persona, según la ciencia

Ciencia. El bostezo contagioso no es casual: está ligado a la empatía, las neuronas espejo y la forma en que el cerebro se conecta con otros.

Qué significa cuando bostezás después de ver bostezar a otra persona, según la ciencia (3)
Por Andrés Aguilera

Bostezar después de ver a alguien hacerlo es un fenómeno común que la ciencia, la neurobiología, la empatía y los vínculos sociales vienen estudiando hace décadas. Aunque suele parecer un gesto automático o gracioso, el llamado “bostezo contagioso” revela mucho sobre cómo funciona el cerebro humano.

Leé además

si tenes una vieja maquina de coser, tenes un tesoro: por que y como reciclarla con esta maravillosa idea

Si tenés una vieja máquina de coser, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarla con esta maravillosa idea

Por Andrés Aguilera
postre fresco, cremoso y rendidor: como hacer un delicioso tiramisu de limon

Postre fresco, cremoso y rendidor: cómo hacer un delicioso tiramisú de limón

Por Daniela Leiva

Por qué el bostezo se contagia entre las personas

A diferencia del bostezo por cansancio o falta de sueño, el bostezo contagioso aparece al ver, escuchar o incluso imaginar a otra persona bostezando.

La ciencia revela el significado de que este reflejo está relacionado con las neuronas espejo, un tipo de neuronas que se activan tanto cuando realizamos una acción como cuando observamos a otro hacerlo.

Qué significa cuando bostezás después de ver bostezar a otra persona, según la ciencia (1)

Estas neuronas permiten imitar conductas, comprender emociones ajenas y generar sincronía social.

Por eso, bostezar “por contagio” no responde a una necesidad física inmediata, sino a un proceso cerebral automático de conexión.

El vínculo entre el bostezo y la empatía

Uno de los hallazgos más consistentes es que el bostezo contagioso está asociado a la empatía emocional.

Diversos estudios observaron que las personas más sensibles a las emociones ajenas tienden a bostezar con mayor facilidad cuando ven hacerlo a otros.

Además, el contagio del bostezo es más frecuente entre:

  • Personas con vínculos cercanos (familia, amigos, pareja).

  • Individuos que comparten confianza o afinidad emocional.

  • Grupos sociales cohesionados.

En cambio, el efecto suele ser menor al observar a desconocidos o personas con las que no existe relación emocional.

Qué dice el cerebro cuando bostezás por imitación

Desde el punto de vista neurológico, el bostezo contagioso implica áreas del cerebro vinculadas al control motor, la atención y la percepción social.

Cuando el cerebro detecta el bostezo ajeno, interpreta esa señal como relevante y replica la acción sin que medie una decisión consciente.

Curiosamente, este fenómeno no aparece con la misma intensidad en todos.

Qué significa cuando bostezás después de ver bostezar a otra persona, según la ciencia (2)

En niños pequeños suele desarrollarse recién a partir de los 4 o 5 años, cuando madura la capacidad empática. También puede verse reducido en personas con ciertas condiciones neurológicas.

¿Tiene alguna función evolutiva?

Una de las teorías más aceptadas sostiene que el bostezo contagioso cumple una función de coordinación grupal.

En comunidades primitivas, sincronizar estados de alerta, descanso o actividad podía mejorar la supervivencia.

Bostezar en grupo podría haber ayudado a regular ritmos biológicos compartidos, reforzar la cohesión social y mantener al grupo en sintonía.

¿Es normal bostezar solo con leer sobre bostezos?

Sí. Leer, pensar o hablar sobre bostezos puede activar los mismos circuitos cerebrales. No es sugestión: es el cerebro reaccionando a una señal social aprendida.

Esto explica por qué muchas personas bostezan incluso al ver imágenes o escuchar relatos relacionados con el bostezo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

perros en peligro: por que tu pasta de dientes puede ser mortal y como cuidarlos

Perros en peligro: por qué tu pasta de dientes puede ser mortal y cómo cuidarlos

Por Redacción
Estos ejercicios ayudan a bajar la presión alta.

Los 5 ejercicios de respiración respaldados por la ciencia que pueden bajar la hipertensión arterial

Por Alejo Zanabria
Una enorme masa marrón se mueve por Átlántico desde África.

Una enorme franja marrón cruza el Atlántico de África a América y preocupa a la ciencia

Por Redacción Mundo
adios a la chimpance genio: murio ai, la primate que sabia leer y reconocer mas de 100 caracteres

Adiós a la chimpancé "genio": murió Ai, la primate que sabía leer y reconocer más de 100 caracteres

Por Cristian Reta